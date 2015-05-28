تحریم ها موجب خودکفایی صنعت قطعه سازی کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صادقیان پنجشنبه در همایش سومین دوره معرفی شرکتهای برتر آذربایجان با اشاره به اینکه از سال ۸۱ ایران خودرو بهره برداری خود را آغاز کرده است گفت: در هفت سال گذشته ۶۰۰ هزار دستگاه وانت روانه بازار کردیم که این امر ضریب اشتغال ۸۰۰ هزار نفری را به دنبال داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی در ایران جایگاه ویژه ای دارد گفت: خودروسازی با سالانه ۵۰۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی بعد از صنعت نفت دومین صنعت پیشگام در ایران است و برای ۸۰۰ هزار نفر اشتغال زایی بوجود آورده است.

مدیرعامل ایران خودروی تبریز در ادامه افزود: با توجه به تحریم های اعمالی از سوی کشورهای تولید کننده قطعات خودرو ما در سال ۹۱ و ۹۲ با کاهش رو به رو بودیم که با خود باوری صنعتگران، اندیشمندان و مدیران در سال ۹۳ با خودکفایی این روکود را به رشد تبدیل کردیم و پارامتر مهمی است که بعد از ۳۰ سال خودمان تولید می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی خط تولید سمند در ایران خودروی تبریز خبر داد و اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با راه اندازی این خط تولید جدید از اواخر خرداد سالجاری، روزانه 200 دستگاه در این کارخانه تولید و روانه بازار خواهد شد.

صادقیان در بخش پایانی سخنان خود ضمن بیان اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وابسته به نفت است، گفت: باید مسئولین و دولت نظر و توجه ویژه ای به صعنت خودروسازی داشته باشند چرا که این بخش از صنعت کشور ظرفیت های بالقوه ای برای رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و وابستگی درآمدهای نفتی دارد.