روسای پیشنهادی درصورت بروز مشکل در صحن شورا بررسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد احمدی درخصوص مصوبه اخیر این شورا مبنی بر تشکیب کمیته ای ۵ نفره برای تائید صلاحیت روسای معرفی شده از سوی وزارت علوم گفت: تا پیش از این آقایان غفوری فرد و حجت الاسلام و المسلمین محمدیان صلاحیت روسای دانشگاه ها را بررسی می کردند و به صحن عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش می دادند و بر اساس گزارش آنها سایر اعضا نظر نهایی را اعمال می کردند.

وی افزود: این روند جدید برای انتخاب روسای دانشگاه ها، صرفا در جهت تسریع فرآیند است، چراکه برای شورای عالی انقلاب فرهنگی مقدور نبود تمامی روسای دانشگاه ها را بررسی و تایید کند و برای تسریع روند کار این تصمیم صورت گرفت، این اختیار به کمیته پنج نفره داده شده است و در صورت بروز هر اختلاف و مشکل سایر اعضا در صحن شورای عالی نظر خود را اظهار خواهند کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با رد شائبه دولتی شدن انتخاب روسای دانشگاه ها گفت: تنها ۲ نفر از اعضای این کمیته ۵ نفره از هیات دولت هستند و مزیت این طرح نیز همین خواهد بود که امکان هرگونه اعمال نظر سیاسی و فشار بر این کمیته وجود ندارد.

حجت الاسلام احمدی گفت: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد انتصابات، فعالانه عمل خواهند کرد و اگر این کمیته فردی را انتخاب کرده که مناسب و صاحب صلاحیت نباشد حرف خود را خواهد زد و بی تفاوت نخواهد بود این در صورتی که این کمیته به اجماع برسد روسای دانشگاه ها سریع تر تعییین می شوند و در صورت عدم اجماع، شورا نظر خواهد داد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اعضای انتخاب شده در این کمیته، اعضای مورد اعتماد، دلسوز، امین و منتخب هستند و نمی توان گفت سیاسی می شود و همه تلاش آنها این است که فردی لایق و شایسته در ریاست دانشگاه ها قرار گیرند.