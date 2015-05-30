۱۱ کشته در حمله بوکوحرام به شهر مایدوگوری نیجریه

​به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حمله امروز گروه تروریستی بوکوحرام به شهر «مایدوگوری» در شمال شرق نیجریه ۱۱ نفر کشته شدند.

منابع امنیتی نیجریه اعلام کردند در حمله سحرگاه امروز بوکوحرام به شهر مایدوگوری دست کم ۱۱ نفر ازمردم کشته شدند.

یک منبع نظامی در این باره گفت: شلیک ها در حوالی جاده دامبوا در ۱۰ کیلومتری شهر مایدوگوری رخ داد. تنها بر اثر اصابت راکت به یک منزل مسکونی تمامی ۵ عضو این خانه جان خود را از دست دادند.

این منبع در ادامه از تلاش شورشیان مسلح بوکوحرام برای عبور از خندق های حفاری شده در اطراف این شهر خبر داد.

این در حالیست که دیروز در مراسم تحلیف «محمد بوهاری» رییس جمهور نیجریه، وی بر مبارزه تا نابودی این گروه تروریستی تأکید و قول داده بود تا در اولین اقدام در این خصوص پایگاه هدایت عملیات های نظامی دولت علیه آنان را از پایتخت به شهر مایدوگوری منتقل کند.