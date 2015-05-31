محمدحسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بیمه ایرانیان خارج از کشور چندین ماه است که کار کارشناسی و تخصصی آن انجام و در نهایت یکی از مدل های این بیمه طی چند روز آینده عملیاتی خواهد شد.

وی گفت: این بیمه در سه مدل اجرایی می شود که در مدل اول براساس قراردادی که با کشور ترکیه انجام شده و طبق مفاد آن تفاهم نامه اجرایی خواهد شد و بدین منظور تاکنون چهار جلسه با مسئولان بیمه ترکیه در ایران و آن کشور تشکیل و در آینده ای نزدیک این مدل اجرایی می شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در مدل دیگری که بخشنامه آن بر روی سایت سازمان تامین اجتماعی قرار دارد با تاکید پزشک معتمد فرد می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد، افزود: در این روش منتظر تهیه نرم افزار ویژه هستیم که تا چند روز آینده محقق خواهد شد.

به گفته زدا، ایرانیان خارج از کشور می توانند با تایید پزشک معتمد سازمان با مراجعه به سفارتخانه و یا کنسولگری ایران در کشور مورد نظر فرم مربوطه را تکمیل و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند که البته این افراد باید یک وکیل در ایران معرفی کرده تا اقدامات نهایی را برای بیمه آنها پیگیری کند.

وی به مدل سومی که برای بیمه ایرانیان خارج از کشور وجود دارد اشاره و تاکید کرد: این مدل مانند بیمه مشاغل آزاد است و در این مدل خاص همانند بیمه درمان خودمان در کشور رفتار می شود و به عنوان مثال در بیمارستانی برای ایرانیان که در دوبی وجود دارد آنها می توانند مراجعه و تحت پوشش خدمات درمانی آن قرار گیرند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: در مدل های دیگر درمان برای بیمه شدگان اختیاری است چون ممکن است برخی از خانواده این افراد در داخل کشور وجود داشته باشند که بخواهد از بیمه درمان استفاده کنند اما برخی دیگر نیز از سایر خدمات استفاده کرده و درمان را نمی خواهند.

به گفته زدا، پس از نهایی شدن این طرح ها به عنوان پایلوت مدتی بیمه ایرانیان خارج از کشور اجرایی خواهد شد و پس از مدتی به صورت گسترده نسبت به اجرای آن در تمامی کشورها برای ایرانیان خارج از کشور اقدام خواهیم کرد.