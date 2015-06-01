به گزارش خبرنگار مهر، پایان هفته و آغاز تعطیلات چند روزه موجب افزایش سفر به خصوص به شهرهای شمالی کشور می‌شود به‌طوری‌که هزاران نفر برای گذراندن تعطیلات، شهرهای شمالی را انتخاب می‌کنند که این موضوع علاوه بر ایجاد ترافیک بالا در محورهای منتهی به شمال، افزایش قیمت اجاره ویلاها را هم به دنبال دارد.

در این مدت اغلب ویلاها با قیمت‌هایی چند برابر قیمت واقعی به صورت کوتاه مدت اجاره داده می‌شود و مشتریان هم مجبور به پرداخت این اجاره‌ها هستند.

در واقع طی این سال‌ها که سفر به شهرهای شمالی کشور افزایش یافته، هیچگاه نظارتی بر عملکرد اجاره ویلاها انجام نشده است و مسافران به اجبار باید نرخ‌های نجومی را برای اجاره ویلا بپردازند در حالی که در زمان‌های دیگر، ممکن است اجاره همان ویلا حداقل یک سوم باشد.

در ایجاد این فضا نمی‌توان نقش بنگاه‌داران را نادیده گرفت، چرا که آنها با دریافت کلید از صاحب ویلا، وظیفه اجاره آن را بر عهده می‌گیرند و با هماهنگی با یکدیگر با قیمت‌های نجومی، ویلاها را به مدت چند روز اجاره می‌دهند که ممکن است اجاره چند روزه آن برابر را رهن یکساله آپارتمان در همان منطقه باشد.

براین اساس، ویلاها مطابق با امکانات و خدمات و اینکه در چه قسمتی ساخته شده باشد، قیمت‌های متفاوتی دارد که این قیمت‌ها می‌تواند از شبی ۲۰۰ هزار تومان شروع شده و به قیمت‌های میلیونی برای یک شب برسد که البته این موضوع در شب یا روز متفاوت است به‌طوری‌که اگر مسافری، شب به مقصد برسد و در جستجوی ویلا باشد به اجبار باید قیمت بیشتری را بپردازد تا بابت ماندن شب در خیابان نگرانی نداشته باشد.

از سوی دیگر، اجاره ویلاها در شمال از سوی بنگاه‌ها به افرادی سپرده می‌شود که در کنار خیابان و یا جاده ایستاده و به خودروها پیشنهاد اجاره می‌دهند، بنابراین اینکه ویلا از سوی چه کسانی اجاره داده شده و یا اینکه مالک چه کسی است، چندان مشخص نیست. در واقع در نبود نظارت بر اجاره این ویلاها هر قیمت و هر شرایطی به مسافران تحمیل می‌شود و تاکنون هم اقدامی برای آن صورت نگرفته است.

رونق اجاره اینترنتی ویلاها

در سال‌های گذشته علاوه بر این شیوه، راهکار اینترنتی هم به اجاره چند روزه ویلاها اضافه شده است به‌طوری‌که بنگاه‌ها با راه اندازی یک سایت و یا وبلاگ، عکس‌هایی از ویلاها را در آن قرار داده و اقدام به اجاره ویلا می‌کنند که در برخی مواقع عکس‌های نمایش داده شده با واقعیت همخوانی چندانی ندارد و زمانی مسافر این موضوع را متوجه می‌شود که به سختی باید به دنبال ویلای دیگر باشد.

از سوی دیگر، تقاضای بالا در تعطیلات موجب می‌شود که بنگاه‌داران از این موضوع استفاده کرده و از اجاره یک روزه ویلا خودداری کنند. در واقع آنها فقط ویلا را حداقل دو روزه اجاره می‌دهند و یا اینکه می‌گویند می‌توانید پول دو روز را بپردازید اما یک روزه بروید! براین اساس در تماس خبرنگار مهر با یکی از این بنگاه‌ها، وی می‌گوید که رزرو ويلا برای ایام عادی حداقل براي دو شب یا بالاتر و برای تعطیلات خاص مانند نوروز حداقل برای پنج شب امکان پذیر است.

رونق اجاره ویلا در شهرهای شمالی به حدی رسیده که برخی از بنگاه‌داران با ایجاد یک سامانه پیامکی، نرخ اجاره را به متقاضی اعلام می‌کنند به‌طوری‌که کد ویلا را به شماره اعلام شده پیامک کرده و مدتی بعد نرخ اجاره برای مشتری فرستاده می‌شود.

به گفته یکی از بنگاهداران در حال حاضر یک ویلای استخر دار سه خوابه در شهرک‌ها حداقل از شبی ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و در شهرک‌های نمک ابرود، یک ویلا حداقل دو میلیون تومان برای هر شب به اجاره می‌رسد که البته نباید کمتر از دو شب اجاره باشد، همچنین در نوار ساحلی فریدون کنار اجاره یک ویلای کوچک از شبی ۷۰۰ هزار تومان شروع شده و در شهرک خزر شهر حداقل یک شب اجاره ویلا ۲ میلیون تومان تعیین شده است.

به گفته یکی از بنگاه‌داران این منطقه، اجاره ویلا به رقم‌هایی بالاتر از این هم می رسد که بستگی به امکانات و شرایط یک ویلا دارد. به گفته وی در تعطیلات پایان هفته نمی‌توان کمتر از شبی ۶۰۰ هزار تومان ویلای اجاره‌ای پیدا کرد که آن هم بستگی به رزرو ویلا دارد یعنی اگر قبل از شروع تعطیلات، ویلا رزرو شود نرخ کمتری نسبت به آغاز تعطیلات دارد.

ویلاهایی با امکانات هتل

همچنین در سال‌های گذشته، رونق سفر به شهرهای شمالی موجب ایجاد هتل‌هایی در نوار ساحلی شده است که این هتل‌ها علاوه بر داشتن هتل آپارتمان، ویلاهای اجاره‌ای را هم در خود دارند که البته رقم اجاره این ویلاها بسیار بالاتر از دیگر نقاط است.

این ویلاها که علاوه بر داشتن امکانات یک ویلا، دارای روم سرویس و دیگر امکانات یک هتل هم هستند با نرخ‌هایی بسیار بالا اجاره داده می‌شوند و عموما مشتریان خاص خود را دارند. ویلاهای دوبلکس ۳ خوابه به مساحت ۱۶۰ تا ۱۷۰ متر، شامل یک اتاق یک تخته در طبقه همکف و یک اتاق با دو تخت یکنفره و یک اتاق با یک تخت دو نفره در طبقه بالا، مینی بار، ماهواره و دیگر خدمات، قابل استفاده برای ۵ نفر و امکان درخواست سرویس اضافه برای ۲ نفر دیگر از امکانات یکی از این هتل ها است.

به گفته مسئول رزرو یکی از این هتل‌ها، تمامی ویلاها برای تعطیلات آخر این هفته رزرو شده است، اما برای هفته آینده که زمان پیک سفر نیست، اجاره یک شب ویلا در این هتل از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا قیمت‌های بالاتری برای ویلاهای کنار دریا می‌رسد، بنابراین در شرایط فعلی به نظر می رسد سفر به شهرهای شمالی با محاسبه دیگر مخارج، گران تر از برخی سفرهای خارجی برای مسافران تمام شود.