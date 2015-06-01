به گزارش خبرگزاری مهر، «رجب طیب اردوغان» در مصاحبه با شبکه تی آر تی، اقدام روزنامه جمهوریت در انتشار تصاویر انتقال سلاح توسط سازمان اطلاعات ترکیه برای شورشیان سوری را محکوم کرد.

وی در ادامه اعلام کرد: خبرنگاری که اقدام به این کار کرده بهای بسیار گزافی را بخاطر آن پرداخت خواهد کرد.

اردوغان در ادامه مخالفان دولت ترکیه را متهم کرد که بدنبال اطلاع یافتن از کوچکترین و جزئی ترین موارد زندگی شخصی وی هستند. رئیس جمهور ترکیه در این رابطه جمله ای عجیب را گفت و بیان داشت: «مخالفین به دنبال آن هستند تا ببینند وضعیت سرویس بهداشتی ما چگونه است.»

در همین رابطه روز گذشته نیز «احمد داوداوغلو» نخست وزیر ترکیه، اقدام روزنامه جمهوریت را یک دسیسه انتخاباتی توصیف کرده بود.

داوداوغلو در حالی انتقال تسلیحات از این کشور برای شورشیان سوری را یک دروغ و دسیسه انتخاباتی می داند که در یک ماه اخیر مطالب متعددی در این رابطه منتشر شده است.

در دو هفته اخیر ارسال تسلیحات توسط ترکیه برای شورشیان سوری هیاهوی زیادی را در داخل این کشور به راه انداخت و ابتدا «کمال قلیچداراوغلو» رئیس حزب جمهوریخواه خلق، به عنوان اصلی ترین رقیب حزب حاکم انتقادات تندی را متوجه دولت کرد و پس از آن خبرهایی منتشر شد که حکایت از نقش مستقیم سرویس اطلاعاتی ترکیه در انتقال این تسلیحات داشت.

به دنبال انتشار این اخبار، چند نفر از اعضای ارتش ترکیه به اتهام مشارکت در امر انتقال سلاح برای شورشیان سوری بازداشت شدند.

به گزارش مهر، ار ابتدای آغاز بحران سوریه ترکیه در صف حمایت از شورشیان و تروریست های حاضر در این کشور درآمد و تمامی افراطیونی که قصد ملحق شدن به تروریست های سوری را داشتند بعد از سفر به ترکیه این کار را انجام می دادند.

علاوه بر آن در طی سال های گذشته تمامی سلاح های ارسالی برای شورشیان سوری از کشورهای مختلف نیز از طریق ترکیه به دست تروریست ها می رسید.