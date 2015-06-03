مطالعه برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش تزریق گازی

به گزارش خبرگزاری مهر، عماد رعایایی، مشاور رئیس پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به اهمیت تزریق دیاکسید کربن در مخازن نفتی اظهار کرد: تزریق دیاکسید کربن در مخازن نفتی در راستای ازدیاد برداشت، از ۴۳ سال پیش در آمریکا آغاز شد، که با احداث خط لوله انتقال دیاکسید کربن، بازار عرضه و تقاضا در آمریکا و حتی کانادا رونق گرفت؛ درنتیجه باوجود منابع کثیر طبیعی و صنعتی، تعداد پروژههای CO۲/EOR با افزایش مناسبی مواجه شد.
وی افزود: در طول ۳۵ سال گذشته در آمریکا روزانه حدود ۲۴۵ هزار بشکه نفت اضافی از طریق تزریق دیاکسید کربن ازدیاد برداشت شده است، که رقم قابل توجهی محسوب میشود.
پیر شدن مخازن نفتی استفاده از فناوریهای نوین را میطلبد
رعایایی با اشاره به پیر شدن مخازن نفتی اظهار کرد: فرسودهشدن مخازن نفتی ضرورت استفاده از فناوریهای نوین را میطلبد تا از این طریق قادر باشیم نفت بیشتری استخراجکنیم.
وی حوزه فناوری از مشابهت شرایط ساختاری و زمینشناسی ایران با مخازن موفق درزمینه تزریق گاز CO۲ گفت و افزود: شرایط ساختاری و زمینشناسی ایران با بسیاری از مخازنی که تجربیات موفق تزریق دی اکسیدکربن داشتهاند، هم خوانی دارد، این مخازن همچون مخازن پرمین بیسین، چشمانداز موفقی از تزریق این نوع گاز در مخازن ایران به تصویر میکشد.
مشاور رئیس پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران، عملی کردن شناخت پتانسیلهای تزریق دی اکسیدکربن را در مخازن ایران از اهداف بلندمدت صنعت نفت خواند و افزود: از سال ۱۳۸۶، با مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز پژوهشهای جامعی را در راستای شناخت پتانسیلهای تزریق دیاکسید کربن در مخازن ایران و عملی کردن آن در ابعاد میدانی آغاز کرده است.
وی ادامه داد: در این راستا ضمن کمک گرفتن از نیروهای متخصص در شرکتهای تابعه عملیاتی، شرکتهای خصوصی و دانشبنیان، فعالیتهای فراوانی در پژوهشکده ازدیاد برداشت صورت گرفته است، که از آن جمله میتوان به مطالعات جامع تزریق امتزاجی، جمع آوری اطلاعات پروژههای صنعتی موفق دنیا و بازدیدهای میدانی، تهیه بانک اطلاعاتی از تمامی منابع نیروگاهی و غیر نیروگاهی انتشار CO۲ در ایران به همراه تهیه اطلس آن اشاره کرد.
رعایایی غربالگری مخازن نفتی کشور در حوزههای جنوب، مرکزی و فلات قاره، را از دیگر فعالیتهای انجامشده در پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت نفت ایران خواند و افزود: طراحی نرم افزار CO۲Sim، مطالعات آزمایشگاهی تزریق امتزاجی CO۲، مطالعات شبیه سازی تزریق امتزاجی CO۲ و بازدید از میادین نفتی هدف و منبع، CO۲، همچنین برگزاری جلسات علمی و کارگاههای تخصصی در سطح داخلی و خارجی نیز از اقدامات انجامشده در این پژوهشکده ازدیاد برداشت است.
به گزارش مهر، این نشست با حضور دکتر مسعود درخشان «عضو شورای راهبردی ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ»، دکتر عماد رعایایی « مشاور رئیس پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران» و دکتر مریم خسروی «مسئول کارگروه تزریق دی اکسید کربن در پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران» برگزار شد.
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