گذار از معیشت به ثروت؛ نسخه «مزارع الگویی»برای مهار هدررفت آب در ایلام

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: ایلام با برخورداری از اراضی حاصلخیز، مستعد و مرغوب، اقلیم‌های متنوع، چهارگانه و منحصربه‌فرد، منابع آبی ارزشمند، سرشار و پرآب، سطح زیر کشت قابل توجه، گسترده و پربار و موقعیت استراتژیک و اقتصادی، همواره به عنوان یکی از مستعدترین و حاصلخیزترین مناطق کلیدی و باکیفیت کشاورزی در غرب کشور به شمار می‌رود.

با این حال، بهره‌گیری ناقص و غیراصولی از این مواهب طبیعی و تداوم روش‌های سنتی و قدیمی در بسیاری از مناطق، نه تنها مانعی جدی و آشکار بر سر راه توسعه پایدار و اساسی و افزایش بهره‌وری محسوب می‌شود، بلکه کاهش چشمگیر عملکرد مزارع، هدررفت گسترده منابع آبی و عدم تطابق با نیازهای روزافزون بازار را نیز به همراه داشته است.

گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی علمی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ تولیدات استان محسوب می‌شود؛ چرا که تداوم روش‌های قدیمی، دیگر پاسخگوی نیازهای روز نیست و نمی‌تواند بهره‌وری مورد انتظار را تأمین کند.

بدون شک تحقق این هدف، نیازمند بسترسازی مناسب، ارائه آموزش‌های تخصصی و حمایت هدفمند از کشاورزان است تا با استفاده از روش‌های نوین و بهینه، زمینه برای شکوفایی این بخش حیاتی فراهم آید و افق‌های تازه‌ای پیش روی آن گشوده شود.

در این راستا، سازمان جهاد کشاورزی استان با برنامه‌ریزی‌های دقیق، منسجم و عملیاتی، اقدام به ایجاد مزارع الگویی در پهنه‌های مختلف استان نموده تا با بهره‌گیری از دانش فنی، یافته‌های نوین علمی و مشاوره‌های تخصصی کارشناسان زبده، فاصله عملکردی مزارع را به حداقل رسانده و با ارتقای سطح آگاهی، دانش و مهارت کشاورزان، بستری شکوفا، پویا و مستعد برای افزایش تولید محصولات زراعی و بهبود چشمگیر درآمد بهره‌برداران فراهم آورد.

افزایش ۲۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی با اجرای ۴۱ مزرعه الگویی در ایلام

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند، گسترده و بی‌نظیر کشاورزی استان، اظهار داشت: ایلام با برخورداری از اراضی حاصلخیز، مرغوب و مستعد و اقلیم‌های متنوع و چهارگانه، همواره یکی از مستعدترین، حاصلخیزترین و مهم‌ترین مناطق کشاورزی غرب کشور محسوب می‌شود.

حشمت سیاهی با تأکید بر اینکه روش‌های سنتی و قدیمی دیگر پاسخگوی نیازهای روز و افزایش بهره‌وری نیستند، تصریح کرد: حرکت به سمت کشاورزی علمی، هوشمندانه و دانش‌بنیان، یک ضرورت انکارناپذیر و اساسی برای حفظ، ارتقا و تداوم تولیدات استان محسوب می‌شود و این تغییر رویکرد، نیازمند عزم جدی است.

سیاهی با اشاره به اقدامات گسترده، مؤثر و هدفمند انجام‌شده در این راستا، گفت سازمان جهاد کشاورزی استان، اجرای طرح مزارع الگویی را در ۴۱ مزرعه در سطح شهرستان‌های مختلف در دستور کار جدی و مستمر خود قرار داده است؛ بدون شک این طرح، یکی از محوری‌ترین برنامه‌های ترویجی محسوب می‌شود.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش ۲۰ درصدی عملکرد محصولات زراعی و مراتع طراحی، تدوین و برنامه‌ریزی شده و حوزه‌های متنوع، کلیدی و راهبردی از جمله گندم، جو، کلزا، ذرت، حبوبات و مراتع را در بر می‌گیرد که هر یک از این محصولات، نقش مهمی در اقتصاد استان دارند.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه بیشترین مزارع الگویی با ۸ مزرعه در شهرستان دهلران واقع شده است، تصریح کرد: دو مزرعه برای کشت‌های تابستانه و ۶ مزرعه برای کشت‌های پاییزه در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: این مزارع نه تنها محل تولید و برداشت محصول هستند، بلکه به کلاس‌های درسی زنده، پویا و عملیاتی برای کشاورزان تبدیل می‌شوند تا دانش فنی و روش‌های نوین کشت را به صورت عینی و عملی به آنان انتقال دهند.

سیاهی با اشاره به حضور مستمر، فعال و مؤثر کارشناسان پهنه در کنار کشاورزان، خاطرنشان کرد: در هر مزرعه الگویی، ۲۰ کشاورز تحت پوشش آموزش‌های ترویجی و تخصصی قرار می‌گیرند و این آموزش‌ها، به صورت مستمر و دوره‌ای برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال بالغ بر ۸۲۰ نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی با جدیدترین متدهای علمی و فنی آشنا خواهند شد؛ این فرایند آموزشی گسترده، نقش مؤثری در کاهش فاصله عملکردی بین مزارع پیش‌رو و سایر واحدها خواهد داشت و به ارتقای سطح دانش کشاورزان کمک می‌کند.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان در پایان با اشاره به اینکه این طرح در سال سوم اجرا، منجر به افزایش ۲۰ درصدی تولید و بهبود شاخص‌های بهره‌وری خواهد شد، گفت: کشاورزان با بهره‌گیری از دانش فنی و مشاوره کارشناسان، می‌توانند عملکرد و درآمد خود را بهبود بخشند و گام بلندی در مسیر کشاورزی مدرن و پایدار بردارند.

توسعه کشت نوین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشاورزی ایلام است

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشاورزی در استان، اظهار داشت: روش‌های سنتی و غیراصولی دیگر پاسخگوی نیازهای روز و افزایش بهره‌وری نیست و ادامه این روند نامطلوب، عملکرد مزارع را کاهش داده و منابع آبی ارزشمند را به خطر انداخته است.

علی نجفی فر با تأکید بر اینکه تغییر الگوی کشت از سنتی به نوین، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و فوری محسوب می‌شود، تصریح کرد: کشاورزی علمی و دانش‌بنیان می‌تواند ضمن افزایش عملکرد و کیفیت محصولات، مصرف آب را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد و این رویکرد تحول‌آفرین، نیازمند بسترسازی مناسب و آموزش‌های تخصصی و مستمر است.

نجفی‌فر با اشاره به مزایای متعدد کشت نوین، خاطرنشان کرد: استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و آفات، روش‌های آبیاری تحت فشار و مدیریت هوشمندانه مزارع، می‌تواند تحولی اساسی و بنیادین در بخش کشاورزی استان ایجاد کند و کشاورزان را از وابستگی شدید به شرایط جوی و آب‌وهوایی خارج سازد.

وی افزود: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای مدرن، کشت گیاهان دارویی با ارزش و محصولات با ارزش اقتصادی بالا و پایدار، می‌تواند جایگزین مناسبی برای الگوی تک‌محصولی فعلی باشد و درآمد کشاورزان را به شکل چشمگیر و ملموسی افزایش دهد؛ بی درنگ این تغییر راهبردی، نیازمند حمایت جدی و همه‌جانبه دستگاه‌های متولی است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام در پایان تأکید کرد: گذار از کشاورزی سنتی به نوین، یک فرایند تدریجی و زمان‌بر است و با مشارکت فعال و آگاهانه کشاورزان، آموزش‌های مداوم و کاربردی و سیاست‌های حمایتی هدفمند، می‌توان این مسیر را با موفقیت طی کرد و آینده‌ای روشن و پایدار برای کشاورزی استان رقم زد.

ایلام با تکیه بر ظرفیت‌های ارزشمند خود، اکنون در مسیر گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی علمی گام برداشته و اجرای طرح‌های نوینی مانند مزارع الگویی و توسعه ارقام مقاوم، عزم جدی برای تحول در این بخش را نشان می‌دهد؛ اما تحقق این هدف، نیازمند مشارکت فعال کشاورزان، حمایت هدفمند دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری از پژوهش‌های کاربردی است تا آینده‌ای روشن و پایدار برای کشاورزی استان رقم بخورد.