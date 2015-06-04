قول مساعدنامزد ریاست جمهوری تایوان به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نامزد استقلال گرای تایوان با سفر به آمریکا به مقامات این کشور درباره رابطه تایوان با چین اطمینان داد.

«تسايي اينگ» رییس حزب مخالف دموکرات تایوان که برای جلب حمایت مقامات و سیاستمداران آمریکا به این کشور سفر کرده است، گفت که در صورتی که در انتخابات ژانویه ۲۰۱۶ پیروز شود «شریک قابل اعتمادی» برای واشنگتن خواهد بود.

وی در سخنرانی خود در اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی امریکا به اتخاذ سیاست «دیپلماسی فعال درخدمت صلح» اشاره کرد و گفت: من به برقراری روابط پایدار و با ثبلات با چین نیز متعهد هستم.

وی ادامه داد: در تایوان اجماع نظر برای حفظ سطح روابط کنونی با چین وجود دارد. اگر رییس جمهور شوم، برای گسترش روابط صلح آمیز با چین بر اساس خواست و اراده مردم تایوان تلاش خواهم کرد.

رویترز به نگرانی های مربوط به مواضع استقلال طلبانه حزب «تسايي اينگ» که می تواند موجب ضربه به روابط بهبود یافته تایوان با چین شود اشاره کرد و آن را موجب استقبال گرم واشنگتن دانست.

«تسايي اينگ» برای یک سفر ۱۲ روزه در آمریکا به سر می برد. وزارت امور خارجه آمریکا جزئیات این دیدار را افشا نکرد اما دیدار وی با سران کنگره را تأیید کرده است.

سفیر چین در آمریکا با ابراز نگرانی از سفر این نامزد استقلال گرای جمهوری تایوان گفت که «تسايي اينگ» بهتر است اصول سیاست «چین واحد» را پذیرفته و از اظهارات دوپهلو درباره استقلال تایوان خودداری کند.

مهر سال گذشته و در پی افزایش تنش ها میان چین و تایوان، وزير امور خارجه چين گفته بود: ما از همه کشورها انتظار داريم كه به حمايت خود از تلاشهاي دولت چين براي اتحاد دوباره و مسالمت آميز دو طرف ادامه داده و در مهار فعاليتهاي استقلال طلبانه تايوان به ما بپيونديد .



در آن زمان جنگ لفظي بين پكن و تايپه به اوج خود رسيد بطوريكه «يو شي كان» نخست وزير تايوان وعده داده بود كه به توازن با چين بپردازد و هشدار داده بود كه هرگونه حمله موشكي چين با انتقام سختي از سوي تايوان مواجه خواهد شد .