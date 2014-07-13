تایوان با پهپادهای شناسایی از چین جاسوسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس از استفاده تایوان از پهپادهای شناسایی برای جاسوسی از چین با وجود کاهش تنش ها در روابط دو کشور از زمان روی کار آمدن ما یینگ جئو رئیس‌ جمهوری تایوان در سال 2008 خبر داد.



این رسانه غربی در ادامه با اشاره به ایجاد یگان ارتش تایوان متشکل از 32 فروند پهپاد ساخت موسسه علوم و فناوری چانگ شان در مارس سال‌ جاری میلادی هدف از این اقدام را نظارت بر اقدامات نظامی چین در حریم هوایی شرق و جنوب این کشور عنوان کرد.