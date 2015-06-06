مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی محقق شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شمسیان در نشست با فعالان اقتصادی استان زنجان بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد، توجه به تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: باید تلاش کرد تا نگاه مقام رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی در حوزه های اقتصاد داخلی محقق شود.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره فرمودهاند که در کنار داشتن روابط با کشورهای خارجی، به اقتصاد داخلی کشور باید توجه بیشتری شود، افزود: وزارت امور خارجه زمینه فعالیتهای اقتصادی خارجی را تسهیل کرده است.
شمسیان با ابراز امیدواری بر حل هرچه سریعتر پرونده هستهای کشورمان و رفع تحریمها و مشکلات اقتصادی ناشی از این تحریمهای ظالمانه، افزود: باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش های ویژه ای صورت گیرد.
واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی در تضاد با اقتصاد مقاومتی است
شمسیان با انتقاد از واردات کالاهای خارجی که دارای تولیدات مشابه داخلی هستند، این موضوع را در مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: متاسفانه بهرغم تولید کالاهای خوب داخلی، برخی دستگاهها اقدام به سفارش و خرید کالای خارجی میکنند که این امر به اقتصاد کشور و تولیدات داخلی را تضعیف می کند.
رئیس هیتمدیره انجمن دوستی ایران و کرواسی، نقش انجمن دوستی ایران و کرواسی را تشریح کرد و گفت: کارهایی را که دولت به دلایل مختلف نمیتواند انجام دهد، اتاقهای دوستی میتوانند با تبادل نظر و ارائه راهکار و با همکاری بخش های غیر دولتی امکانپذیر کنند.
شمسیان با اشاره به سفر اخیر برخی از مسئولان بانکی و تجاری به کرواسی و انجام توافقات در این کشور، افزود: تبادل اطلاعات و تجربیات بین موسسات خصوصی موجب همکاری و اطمینان خاطر بیشتری برای حضور در بازار کشورهای خارجی خواهد شد.
حلقه های ارتباطی بین ایران و کرواسی بهره برداری شود
وی افزود: باید از حلقههای ارتباطی موجود و افراد تاثیرگذار در کشور کرواسی برای ارتقای سطح تعاملات اقتصادی و تجاری ایران با آن کشور بهره برداری کرد.
شمسیان موقعیت استراتژیک ایران و قرار گرفتن در همسایگی با ۱۵ کشور را یادآور شد و افزود: تجار و فعالان اقتصادی میتوانند از ظرفیت های موجود در زمینه همسایگی با کشورهای منطقه استفاده کرده و در راستای اجرای پروژههای مشترک با کشورهایی مانند کرواسی فعالیت کنند.
شمسیان لزوم دعوت از آقای مسیج رئیس جمهور اسبق کرواسی برای سفر به استان زنجان را مورد تاکید قرار داد و گفت: این دعوت میتواند عامل مهم و اساسی در بالا رفتن تعاملات اقتصادی میان استانهای زنجان و کارلواتس درایران و کرواسی باشد.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود در حوزههای مختلف استان زنجان، این امر میتواند در زمینه ایجاد توسعه روابط تجاری و اقتصادی در حوزههای گردشگری، معدن، کشاورزی و صنعت بسیار موثر باشد.
شمسیان موقعیت ویژه کرواسی را در اروپا یادآور شد و افزود: کرواسی بهعنوان یک کشور تاثیرگذار نقش مهمی در اروپا دارد و حضور در کرواسی به معنای حضور در مرکز اروپا خواهد بود.
وی گفت: محصولات ایرانی قدرت رقابتی خوبی با تولیدات سایر کشورهای غربی دارد.
شمسیان لزوم برگزاری تورهای تخصصی بین ایران و کرواسی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد که می توان در حوزههای مختلف دانشگاهی، پزشکی، بازرگانی، ورزشی و سایر گروههای تخصصی همکاری داشت.
وی با بیان اینکه امیدواریم تا پایان ماه ژوئن در زمینه پرونده هستهای توافقاتی خوبی صورت گیرد، افزود: باید فعالان اقتصادی و تجاری، خود را برای استفاده از این فرصت های جدید آماده کنند.
همچنین سید موسی رضوی از فعالان اقتصادی استان زنجان از آمادگی کامل این استان برای پذیرش سرمایهگذار در حوزههای مختلف خبر داد و گفت: بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری در استان زنجان آماده است.
رضوی، با اشاره به تعاملات اقتصادی با بسیاری از کشورهای جهان، کشور کرواسی را دارای موقعیت ویژه عنوان کرد و افزود: در استان زنجان فعالیتها و تعاملات اقتصادی خوبی با کشور کرواسی انجام میگیرد.
مجری طرح شهرک صنایعدستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به ساخت شهرک صنایعدستی و گردشگری نور در نزدیکی عوارضی زنجان-قزوین افزود: شهرک توریستی، تفریحی و صنایعدستی در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار ساخته میشود که در صورت رسیدن به بهرهبرداری میتواند نقش مهمی در زمینه توسعه گردشگری استان زنجان داشته باشد.
مدیرعامل مجتمع تجاری و تفریحی نور استان زنجان را دارای قابلیتها و پتانسیلهای خوبی در زمینه گردشگری عنوان کرد و عدم استفاده مطلوب از این ظرفیتها را مورد انتقاد قرار دارد و افزود: تا به امروز از ظرفیتهای گردشگری استان به خوبی استفاده نشده و استان زنجان بهعنوان یک استان عبوری مطرح بوده است.
آمادگی کامل برای همکاری با انجمن دوستی ایران و کرواسی
فیضی در ادامه از آمادگی کامل مجموعه تحت مدیریت خود برای همکاری با انجمن دوستی ایران و کرواسی خبر داد و گفت: آمادگی کامل برای همکاری با انجمن دوستی ایران و کرواسی بهمنظور توسعه روابط در حوزههای مختلف بهخصوص گردشگری داریم.
عضو انجمن دوستی ایران و کرواسی نیز در این جلسه گفت: با توجه به اهمیت گردشگری در عصر حاضر و اهمیتی که کشورها به بحث گردشگری می دهند به لحاظ درآمدزا بودن این صنعت لذا در بحث صنعت گردشگری و این که کشور کرواسی با توجه به جاذبه های طبیعی و گردشگری کشوری مناسب برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری است و سالانه ۱۰ میلیون گردشگر از این کشور بازدید می کنند.
امضای تفاهم نامه همکاری گردشگری بین زنجان و کارلواتس
جلال مفیدی افزود: از طرف دیگر کشورمان دارای پتانسیل ها و ظرفیت های بسیاری بوده و به ویژه شهر زنجان که با شهر کارلواتس خواهرخوانده است لذا باید از پتانسیل هایی که در بحث جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی دارد بتوانیم از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کنیم.
وی ادامه داد: باید تفاهم نامه ای که بین زنجان و کارلواتس به امضاء رسیده اجرایی شود به خصوص مسائلی که در بحث گردشگری به توافق رسیده است. باید بحث صنعت گردشگری به صورت تخصصی پیگیری شود.
مفیدی افزود: باید حوزه گردشگری بین دو کشور به صورت دو طرفه اجرا شود و تورهای تخصصی از کرواسی به ایران و بالعکس هیئت هایی در قالب فعالان اقتصادی تجار و بازرگانان از کشور کرواسی دیدن کنند چرا که در حال حاضر کشور کرواسی نیاز شدیدی به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، هتلداری، مجتمع های تجاری و تفریحی و زیرساخت های گردشگری دارد.
عضو کمیسیون گردشگری اتاق ایران گفت: در این راستا باید هیئت هایی اعزام شوند که می توانند فرصت های سرمایه گذاری در کرواسی را مورد بررسی قرار دهند. صنعت گردشگری نیز جزء اولویت های اتاق بازرگانی قرار گرفته است و مسائل گردشگری تحت عنوان کمیسیون گردشگری پیگیری می شود.
مفیدی افزود: در این زمینه همکاری خوبی بین اتاق بازرگانی و انجمن دوستی ایران کرواسی می تواند انجام گیرد و همکاری و همفکری با اتاق بازرگانی می تواند به فعالیت های اقتصادی انجمن دوستی ایران و کرواسی کمک شایانی کند.
مسعود اطاعتی عضو انجمن دوستی ایران و کرواسی نیز گفت: پروژههای گردشگری در کرواسی مطرح است که طرف کرواسی تمایل دارد این پروژه به سرمایهگذار ایرانی واگذار شود.
اطاعتی افزود: در حالحاضر شاهد تغییراتی در کرواسی بعد از پیوستن به اتحادیه به اروپا هستیم، از اینرو باید با قوانین جدید سرمایهگذاری و واردات آشنا شویم تا بتوانیم از ظرفیتهای این کشور استفاده کنیم.
وی با اشاره به دوره سوم فعالیت انجمن دوستی ایران و کرواسی، افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود بین دو کشور، امیدواریم از این ظرفیتها استفاده شود.
دبیر ستاد سرمایهگذاری استان زنجان نیز نقش مجموعههای مردمنهاد و انجمنها را در زمینه بالا بردن سطح تعاملات اقتصادی مورد تاکید قرار داد و گفت: فعالیتهای دولت در بسیاری از زمینهها نقش آمرانه دارد و این امر به مذاق افراد حقوقی خوش نمیآید.
بهبود جایگاه صنعتی استان زنجان
کریم حسینخانی برخورداری استان زنجان از پتانسیل ارتباطی شرق به غرب کشور و برخورداری از بازار خوب در حوزههای مختلف را یادآور شد و افزود: استان زنجان به لحاظ صنعتی، چهاردهمین استان کشور است که در تلاش هستیم این جایگاه بهبود پیدا کند و این رتبه را به رتبه دهم کاهش دهیم.
وی تولید ۱۰۰ درصدی مواد معدنی سرب و ۸۰ درصدی روی کشور در استان زنجان را یادآور شد و با اشاره به فعالیت واحدهای صنعتی روی، افزود: در حوزه معدن اندیسهای خوبی در استان وجود دارد که در حالحاضر بخش مهمی از مواد معدنی استان در واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و ارزش افزوده پیدا میکنند و از خروج خام مواد معدنی از استان جلوگیری میشود.
بهگفته حسینخانی، بهرغم عدم وجود محصول پنبه در استان، واحدهای خوبی در زمینه نساجی در استان فعال است.
وی با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور به استان زنجان، قابلیت استان زنجان را در زمینه صنعت برق، الکترونیک و آی.تی یادآور شد و گفت: استان زنجان دارای زیرساختهای خوبی در زمینه صنعت برق است و چهار نیروگاه در استان در مراحل بهرهبرداری و در دست اجرا وجود دارد.
حسینخانی استان زنجان را بهرغم قرار گرفتن در منطقه نیمهخشک، جزء استانهای دارای قابلیتهای فراوان در زمینه کشاورزی عنوان کرد و افزود: در استان زنجان محصولات کشاورزی متعدد و استراتژیک مانند گندم، زیتون، سیر و سایر محصولات زارعی و باغی تولید میشود.
عدم وجود واحدهای بسته بندی
حسینخانی عدم وجود واحدهای بستهبندی در استان زنجان را یادآور شد و افزود: متاسفانه در استان زنجان صنایع تبدیلی با کمبود مواجه است و این امر موجب بروز برخی مشکلات در زمینه تولید محصولات کشاورزی میشود.
وی با بیان اینکه استان زنجان در مسیر تردد ۵۰ درصد جمعیت کشور واقع شده است، استفاده از این ظرفیت را برای توسعه اقتصادی استان یادآور شد و گفت: استان زنجان در شعاع ۴۰۰ کیلومتری خود، ۵۰ درصد جمعیت کشور را پوشش میدهد که میتواند بازار مصرف خوبی باشد، همچنین همسایگی با هفت استان کشور، میتواند پتانسیل خوبی برای استان زنجان باشد.
حسینخانی با بیان اینکه همزمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، گامهای مهم و بزرگی در حوزه اقتصاد و صنعت استان برداشته شده است، برنامهریزی برای تبدیل استان زنجان به قطب برق، الکترونیک و آی.تی را یادآور شد و افزود: تبدیل استان زنجان به قطب برق، التکرونیک و آی.تی در سفر دولت به استان مصوب شده و کارهای مقدماتی این امر محقق شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و سرمایهگذاری استانداری زنجان افزود: استان زنجان در زمینه صادرات نیز گامهای خوبی برداشته است و اتاق دوستی ایران و کرواسی نیز میتواند در زمینه صادارات و سرمایهگذاری در استان موفق عمل کند.
حسینخانی افزد: حدود ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری در حوزههای مختلف تعریف شده و استانداری زنجان آماده تعامل و همکاری با سرمایهگذاران در استان است.
