۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۵۷

از سوی وزارت ورزش و جوانان؛

اعضای هیات مدیره پرسپولیس و استقلال امروز یا فردا معرفی می‌شوند

با توجه به سفر استانی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان احتمالا طی امروز یا فردا اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال و پرسپولیس معرفی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشهد طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه میزبان نشست معاونان وزارت ورزش و جوانان با مدیران، معاونان و مشاوران کل امور ورزش و جوانان استان هاست. به همین منظور معاونان وزارت ورزش و جوانان و از جمله نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای، امیر رضا خادم معاون پارلمانی و امور استان ها و مجلس وزارت ورزش همراه با مناف هاشمی معاون مالی این وزارتخانه چهارشنبه راهی مشهد می شوند.

این در حالی است که نصرالله سجادی از سوی وزیر ورزش و جوانان به عنوان مسئول مستقیم واگذاری سرخابی ها و تعیین تکلیف اعضای هیات مدیره این دو باشگاه معرفی شده است. بنابراین با توجه به سفری که وی در پیش دارد و ضرورت معرفی اعضای هیات مدیره پرسپولیس و استقلال به احتمال خیلی زیاد این کار طی امروز یا فردا انجام خواهد شد.

بهرام افشارزاده مدیر عامل باشگاه استقلال نیز این موضوع را تایید کرد.

زینب حاجی حسینی

