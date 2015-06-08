به گزارش خبرنگار مهر، مشهد طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه میزبان نشست معاونان وزارت ورزش و جوانان با مدیران، معاونان و مشاوران کل امور ورزش و جوانان استان هاست. به همین منظور معاونان وزارت ورزش و جوانان و از جمله نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای، امیر رضا خادم معاون پارلمانی و امور استان ها و مجلس وزارت ورزش همراه با مناف هاشمی معاون مالی این وزارتخانه چهارشنبه راهی مشهد می شوند.

این در حالی است که نصرالله سجادی از سوی وزیر ورزش و جوانان به عنوان مسئول مستقیم واگذاری سرخابی ها و تعیین تکلیف اعضای هیات مدیره این دو باشگاه معرفی شده است. بنابراین با توجه به سفری که وی در پیش دارد و ضرورت معرفی اعضای هیات مدیره پرسپولیس و استقلال به احتمال خیلی زیاد این کار طی امروز یا فردا انجام خواهد شد.

بهرام افشارزاده مدیر عامل باشگاه استقلال نیز این موضوع را تایید کرد.