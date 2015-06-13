جودوکار خراسان شمالی به مدال طلا دست یافت

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: علي محمدنيا، جودوکار وزن ۱۰۰- کیلوگرم تیم ملی در چهارمین دوره مسابقات جودو قهرمانی کارگران جهان در ایتالیا، به گردن آویز طلا دست پیدا کرد.

وی افزود: این جودوکار اهل خراسان شممالی در این وزن که ۱۶ جودوکار حضور داشتند، به ترتیب جودوکاران کشورهای فنلاند، ایتالیا و بلژیک را از پیش رو برداشت و به فینال رسید و در فینال نیز برابر جودوکار اتریشی به پيروزي رسيد و مدال طلا را از آن خود کرد.

خسرویار اظهار کرد: درچهارمین دوره مسابقات جودو قهرمانی کارگران جهان در ایتالیا، تیم هفت نفره جودو کارگران ایران با کسب چهار مدال طلا٬ دو نقره و یک برنز به کار خود در بخش انفرادی پایان داد.

به گفته وی در این رقابت ها در وزن۶۰ کیلوگرم مصطفی احمدی مدال برنز٬ در اوزان ۷۳ کیلوگرم امیرحسین خادمیان و ۸۱ کیلوگرم امید مطیری مدال نقره و در اوزان ۶۶ کیلو مسعود خان احمدلو، ۹۰ کیلو وحید نوری٬ ۱۰۰- علی محمدنیا و ۱۰۰+ کیلوگرم محسن رستمی موفق به کسب مدال طلا شدند.

خسرویار با اشاره به این که تمام جودوکاران کشورمان در اقدامی پسندیده مدال های خود را به مقام معظم رهبری اهدا کردند، افزود: مسابقات بخش تیمی این رقابت ها نیز از ساعت ۱۲ امروز (شنبه) به وقت ایران آغاز می شود.