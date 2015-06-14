تحریم ایران در مسابقات عکاسی!

مجله مهر: در اطلاعیه این موسسه آمده است مشارکت عکاسان از کوبا، ایران، کره شمالی، سودان و سوریه در این مسابقه ممنوع بوده و به دنبال آن برگزاری این مسابقه در این کشورها نیز منع می شود.

نشنال ژئوگرافیک دلیلی برای تصمیم خود اعلام نکرده است. در این تحریم هنری علاوه بر ساکنان این کشورها برخی دیگر همچون کارکنان استخدامی این موسسه و اعضای درجه یک خانواده آنها از شرکت در این مسابقه منع شده اند.

این فراخوان برای «مسابقه عکس مسافر» صورت گرفته و در آن از عکاسان دعوت شده تا با عکاسی از این موضوع، آثار خود را برای نشنال ژئوگرافیک بفرستند. با این حال نه تنها عکاسان کشورهای فوق نمی توانند، در این مسابقه شرکت کنند بلکه موضوع عکس هم نمی تواند در این کشورها باشد!

گفته می شود این تصمیم درباره ایران به دلیل تحریم های آمریکا صورت گرفته اما توضیحی درباره رابطه این مسابقه با تحریم های آمریکا و برنامه هسته‌ای ایران داده نشده است.

طی سالهای گذشته برخوردهایی مشابه این اتفاق از سوی موسسات IT مانند، گوگل و اپل صورت گرفته، و بعد از مدتی این محدودیت ها برطرف شده است.

در سال ۲۰۱۳ شرکت گوگل پس از مدت ها تحریم به کاربران ایرانی گوشی های اندروید اجازه داد از اپلیکیشن های رایگان برنامه نویسان اندروید استفاده کنند. این شرکت درباره این تصمیم و تصمیم قبلی اش مبنی بر منع کاربران ایرانی از این امکانات توضیحاتی نداده است.

در همان سال شرکت اپل نیز که تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرده بود، طی اعلامیه‌ای ایران را از فهرست کشورهای تحت تحریم این شرکت خارج کرد. در این اعلامیه آمده بود: «از این به بعد صادرات ابزارها و قطعات، طبق قراردادهای فردی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خاک ایالات متحده یا توسط شهروندان ایالات متحده از هر نقطه جهان به کاربران عادی کامپیوتری ایران مجاز می باشد.» پیش از این اطلاعیه صدور تجهیزات ساخت شرکت اپل به ایران ممنوع بود.

اینکه تحریم های ایران در خصوص پرونده هسته ای دقیقا چه ارتباطی با این دست محدودیت ها دارد، سوالیست که باید از مقامات آمریکایی و سیاستگذاران شرکت های بزرگ این کشور پرسید. اما با این حال به نظر می رسد این قبیل اقدامات بیش از آنکه با دلایلی روشن و قابل بیان صورت گرفته باشد دارای جنبه ها قوی تبلیغاتی است.