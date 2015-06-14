تمام پروژه های مصوب دولت درخراسان شمالی طی دو سال به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا ر حمانی فضلی صبح یکشنبه پیش از فرود هواپیمای حامل رییس جمهور و کاروان دولت تدبیر و امید در بجنورد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اصلی ترین هدف این سفر دیدار ریاست جمهوری با مردم و پیگیری مسائل و مشكلات آنان است.

وی اضافه کرد: ارزیابی عملكرد دولت در استان ها از دیگر اهداف سفر رییس جمهور به خراسان شمالی بوده و یك ماه قبل از انجام سفر هیئت دولت نیز ارزیابی های توسط استانداران و وزرا صورت می گیرد.

رحمانی فضلی با اشاره به اینكه اجرای برخی پروژه ها در سطح كلان نیاز به حضور ریاست جمهور دارد، تصریح كرد: كه در سفر هیئت دولت به خراسان شمالی نیز چند پروژه مهم اجرایی خواهد شد.

وی با بیان این که اتمام این پروژه ها طی دو سال آینده از شروط ریاست جمهوری در سفر به خراسان شمالی است، تصریح کرد: بر این اساس تمامی پروژه های مصوب دولت تدبیر و امید در این سفر ظرف مدت دو سال تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.

وزیر کشور اظهار داشت: سه گروه اجرایی از سوی ریاست جمهور طرح های مصوب استان را تا زمان اتمام پیگیری خواهند كرد و استاندار نیز پس از پایان سفر ارزیابی مجدد به هیئت دولت ارائه می دهد.

رحمانی فضلی هدف دیگر این سفر را افزایش همدلی دولت و ملت عنوان كرد و گفت: مردم خراسان شمالی در مقاطع متعدد اقتدار ملی و وحدت خود را نشان داده اند و و به دلیل مهمان نوازی این مردم، در سفر رییس جمهور به استان بار دیگر خراسان شمالی در حضور در صحنه ركورد خواهد زد.

این مقام مسئول افزود: انتخابات سال ۹۲ به تعبیر مقام معظم رهبری حماسه سیاسی بود و با وجود این كه دشمنان یك سال قبل از انتخابات تحلیل هایی انجام دادند و سعی در پیوند زدن نارضایتی سیاسی با نارضایتی اقتصادی داشتند تا شرایط كشور را بهم بزنند اما با حضور گسترده ملت در صحنه انتخابات ناكام ماندند.

وزیر كشور در خصوص شرایط داخل و خارج از كشور نیز توضیحاتی داد و تصریح كرد: در حوزه بین الملل دو بحث انرژی هسته ای و مذاكرات مطرح است كه در این زمینه نیز مردم ایران با اقتدار در صحنه حضور دارند و از نظام و مقام معظم رهبری حمایت می كنند.

وی در ادامه با بیان اینكه در منطقه نیز با مشكلات جدی مواجه هستیم، گفت: گروه های انحرافی تحت عنوان اسلام، افراطی گری و خشونت از خود نشان می دهند و متاسفانه دولت های غربی حامی این گروه ها هستند اما ایران تنها كشوری است كه در برابر این گروه های ایستادگی كرده و به این رویه خود نیز با قدرت ادامه می دهد.