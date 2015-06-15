احتمال صعود نرخ مرغ در هفته اول ماه رمضان

اصغر احسان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از چند روز مانده به ماه رمضان بدنبال افزایش خرید مردم ، مغازه داران نیز اقدام به خرید مرغ بیشتر از مرغداری ها می کنند که به همین علت مرغدار هم مرغ را با قیمت بالاتر به عرضه‌کننده مرغ می‌فروشند و در این زنجیره مرغ هم با نرخ بالاتری به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی بیان داشت: قیمت هر کیلو مرغ در هفته اول ماه رمضان بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان گرانتر می شود.

رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان یادآور شد: در حال حاضر مرغ به وفور در سطح بازار موجود است اما امکان دارد که از چند روز مانده به ماه رمضان تا یک هفته بعد از آغاز ماه مبارک، نوساناتی در بازار ایجاد و کمبود صوری این کالا احساس شود.

وی گفت: در هفته دوم ماه مبارک رمضان با کاهش تقاضای مردم قیمت مرغ به حالت عادی خود بر می گردد.

احسان مهر اعلام کرد: بدنبال حمایت سازمان پشتیبانی دام در حال حاضر مرغ به تعداد انبوه در سردخانه‌ها انباشته شده است که در ایام رمضان به بازار عرضه می‌شود.

وی گفت: با توجه به ذخیره سازی شرکت پشتیبانی امور دام قیمت مرغ در ماه رمضان افزایشی نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان اعلام کرد: نرخ مرغ در ماه رمضان امسال نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهد داشت چرا که ذخیره کافی در بازار وجود دارد.

وی با اشاره به فروش مرغ ۶۴۰۰ تومانی در بازار، افزود: هم اکنون قیمت توزیعی مرغ ۵۹۵۰ تومان است که در مغازه ها با ۸ درصد سود فروخته می شود.

احسان مهر همچنین در خصوص قیمت ماهی در ماه رمضان، بیان داشت: قیمت ماهی نسبت به ابتدای امسال حدود ۸ درصد کاهش داشته چرا که اکنون فصل صید ماهی است.

وی با اشاره به ادامه صید ماهی تا آخر شهریور ماه، بیان داشت: بعد از این تاریخ احتمال افزایش نرخ ماهی وجود دارد.

رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان تاکید کرد: با وجودی که مرغ کافی در بازار وجود دارد اما قدرت خرید مردم نسبت به ماه رمضان گذشته حدود ۴ درصد کاهش داشته است.