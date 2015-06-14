آفریقای جنوبی به صورت موقت مانع خروج «عمر البشیر» از این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دادگاهی در آفریقای جنوبی با صدور حکمی، خروج عمر البشیر رئیس جمهور سودان از این کشور را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، این حکم پس از درخواست دیوان بین المللی کیفری از مقامات آفریقای جنوبی برای بازداشت البشیر صادر شد.

البشیر به منظور شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به این کشور سفر کرده است. وی به دلیل ارتکاب جنایت های جنگی در جریان تنش های منطقه دارفور، توسط دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب است.

با این وجود عمر البشیر از سوی مقام‌های رسمی آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ مورد استقبال قرار گرفته است.

رابطه میان دیوان بین‌ المللی کیفری و اتحادیه آفریقا بر سر مسائل مختلفی از جمله آنچه اتهام زنی غیرعادلانه علیه آفریقایی‌ها خوانده می‌شود با تنش همراه بوده است. اتحادیه آفریقا پیش از این از دیوان بین‌المللی کیفری خواسته بود اقداماتش را علیه رهبرانی که بر سر قدرت هستند متوقف کند.

حکم صادر شده علیه عمر البشیر از جمله امکان سفرهای خارجی او را محدود کرده است. با این حال او از برخی کشورهای آفریقایی و خاورمیانه که با آنها روابط دوستانه دارد دیدار کرده است.