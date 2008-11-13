نشست وزرای دفاع ناتو در استونی/ تاکید گیتس بر حمایت از کشورهای بالتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با همتایان خود در حوزه بالتیک در استونی و پیش از شروع نشست وزرای دفاع ناتو بر افزایش همکاری ها با این کشورها تاکید کرد.

وی همچنین از ایجاد یک مرکز آمریکایی برای افزایش ضریب امنیتی رایانه ای استونی خبر داد. گیتس، هک رایانه های استونی توسط هکرهای روسی را محکوم کرد.

با افزایش روابط استونی و غرب، هکرهای روس سال گذشته رایانه های استونی را هک کردند و به این کشور خسارات گسترده ای وارد کردند.

گسترش ناتو به شرق و پیوستن گرجستان و اوکراین به این سازمان نظامی در دستور کار نشست امروز وزرای دفاع ناتو در استونی قرار دارد.