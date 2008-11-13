  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۵۷

نشست وزرای دفاع ناتو در استونی/ تاکید گیتس بر حمایت از کشورهای بالتیک

نشست وزرای دفاع ناتو در استونی/ تاکید گیتس بر حمایت از کشورهای بالتیک

در شرایطی که نشست وزرای دفاع ناتو در استونی و با موضوع گسترش ناتو به شرق در حال برگزاری است، گیتس بر حمایت از کشورهای حوزه بالتیک تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با همتایان خود در حوزه بالتیک در استونی و پیش از شروع نشست وزرای دفاع ناتو بر افزایش همکاری ها با این کشورها تاکید کرد.

وی همچنین از ایجاد یک مرکز آمریکایی برای افزایش ضریب امنیتی رایانه ای استونی خبر داد. گیتس، هک رایانه های استونی توسط هکرهای روسی را محکوم کرد.

با افزایش روابط استونی و غرب، هکرهای روس سال گذشته رایانه های استونی را هک کردند و به این کشور خسارات گسترده ای وارد کردند.

گسترش ناتو به شرق و پیوستن گرجستان و اوکراین به این سازمان نظامی در دستور کار نشست امروز وزرای دفاع ناتو در استونی قرار دارد.

کد مطلب 782545

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها