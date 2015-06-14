به گزارش خبرنگار مهر، محمد تولیده عصر یکشنبه در نشست شناسایی و راهکارهای مرتفع شدن معضلات زیست محیطی دیلم اظهار داشت: فعالان زیست محیطی شهرستان دیلم در طول یک‌سال و نیم گذشته تلاش‌های بسیاری را برای گسترش فرهنگ زیست محیطی در این شهرستان داشته اند.

محمد تولیده گفت: انجمن حیات سبز دفتر شهرستان دیلم در طول مدت فعالیت خود از آغاز تاکنون فعالیت های چشمگیری را در عرصه فرهنگساری حفاطت از محیط زیست در شهرستان دیلم انجام داده که این امر قابل ستایش بسیار است.

تولیده بیان داشت: برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی، همایش‌های پیاده روی، پاکسازی سواحل و روستاها، تهیه و توزیع انواع بروشورها، برگزاری نشست‌های گوناگون با موضوع محیط زیست از جمله فعالیت های تاثیرگذار انجمن حیات سبز دفتر شهرستان دیلم است.

وی تصریح کرد: امروزه با تلاش‌های این انجمن شاهد گسترش فعالیت های زیست محیطی در این شهرستان و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به حفاظت از محیط زیست هستیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های گناوه و دیلم در پایان گفت: برگزاری این نشست‌ها می تواند باعث شناخت بهتر ما از معضلات زیست محیطی و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود این معضلات است.

استفاده از آب کولرهای گازی برای آبیاری باغچه

رییس انجمن حیات سبز دفتر شهرستان دیلم نیز در این نشست ضمن تقدیر از مسئولان و فعالان زیست محیطی و همکاری ویژه شهرداری بندر امام حسن در برگزاری این نشست اظهار داشت: ایجاد نهالستان، ایجاد طرح کمربند سبز در ورودی شهرها و پیگیری الزام دستگاه های اجرایی به مطالبات زیست محیطی قبل از اجرای پروژه‌ها در حوزه شهرستان از جمله پیشنهاداتی بود که توسط این دفتر شناسایی و در نشست مطرح شد.

روح الله فلاحتی گفت: همچنین برخی دیگر از فعالان زیست محیطی شهرستان به ارائه پیشنهاداتی در زمینه استفاده از آب کولرهای گازی برای آبیاری باغچه، استقرار اداره محیط زیست در دیلم، گسترش فرهنگ سازی در راستای اهداف زیست محیطی و منابع طبیعی، تشکیل کمیته ضعف‌یابی و تنظیم تقویم کاری انجمن حیات سبز با همکاری سایر نهادها پرداختند.

جمع آوری سنگ ریزه‌های ساحل و پاکسازی کانال های خیابان ها

فلاحتی در ادامه بیان داشت: پیشنهاداتی چون ساخت بروشور با موضوع تفکیک زباله از مبدا، تنظیم جدول مصرفی آب برای دانش آموزان و پیگیری طرح جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در سطح شهرستان با رعایت ملاحظات زیست محیطی در مورد این حیوانات نیز توسط چند تن دیگر از فعالان زیست محیطی شهرستان در این نشست بیان شد.

وی عنوان کرد: شعارنویسی روی دیوارهای شهر با موضوع محیط زیست و رعایت سیمای شهری، شستن سطل های زباله خیابانی، جمع آوری سنگ ریزه های ساحل و پاکسازی کانال های خیابان ها نیز بخش دیگری از این پیشنهادات را شامل می شد.

فلاحتی تصریح کرد: از جمله مباحث مطرح شده در این زمینه برای پیگیری توسط فعالان زیست محیطی و مسئولان نیز می توان به اقدام برای تهیه و توزیع کیسه های برزنتی برای خرید با شعار من پلاستیک نمی خواهم، پیگیری جریمه قطع درختان، ورود لوله فاضلاب شرکت نفت به ساحل بندر امام حسن، بحث آلاینده های نفتی در ساحل، کاشت نهال در کوهستان، محل دفع صحیح زباله های شهر و شرکت اشاره کرد.

ورود هنرمندان به موضوع فرهنگ‌سازی محیط زیست

وی متذکر شد: انجام مانور خاموش کردن آتش در جنگل‌ها، پیگیری حقوق زیست محیطی شهروندان، ورود هنرمندان به موضوع فرهنگ‌سازی محیط زیست، پیگیری زباله‌های عفونی بیمارستان و کاشت درخت لوسینا در کنار سنگ فرش ها به صورت بذری از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در نشست شناسایی و راهکارهای بهبود معضلات زیست محیطی شهرستان دیلم بود.

دبیر انجمن حامیان محیط زیست شهرستان گناوه نیز در این نشست اظهار داشت: دوستان ما در انجمن حیات سبز دفتر شهرستان دیلم منشا خدمات بسیار در پاسداری و گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست در این شهرستان هستند.

غلامرضا نعمتی گفت: به جرات می توان گفت که فعالیت‌های این دفتر انجمن حیات سبز در جنوب کشور با این گستره فعالیتی بسیار چشمگیر است.

نعمتی بیان داشت: فعالان زیست‌محیطی دیگر شهرهای استان می‌توانند از فعالیت‌های زیست محیطی این دفتر الگو گرفته و در منطقه خود آنها را در راستای فرهنگ والای حفاظت از محیط زیست به کار گیرند.

نشست شناسایی و راهکارهای مرتفع شدن معضلات زیست محیطی شهرستان دیلم با حضور مسئولان شهرستان دیلم، رییس انجمن حیات سبز دفتر شهرستان دیلم و فعالان زیست محیطی این شهرستان در بندر امام حسن برگزار شد.