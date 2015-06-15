انتخابات مولداوی؛ دوراهی انتخاب بین روسیه و اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، انتخابات در این جمهوری استقلال یافته از شوروی سابق ۲ روز پس از آن انجام گرفت که «چریل گابوریچی» نخست وزیر طرفدار اتحادیه اروپای مولداوی به دلیل زیر سوال رفتن مدرک دیپلم دبیرستان و مدرک دانشگاهی اش از سمت خود استعفا کرد.

در انتخابات شهرداری ها در پایتخت مولداوی، نتایج اولیه پس از شمارش یک پنجم آرا حاکی از آن است که زینایدا گریسینای نامزد سوسیالیست طرفدار روسیه با ۴۱ درصد از دورین چریتوکوا نامزد طرفدار اتحادیه اروپا که ۳۴ درصد آرا را کسب کرده، جلوتر است.

۴۹ درصد از مردم مولداوی در این انتخابات شرکت کرده اند که کمتر از میزان مشارکت مردمی در انتخابات محلی سال ۲۰۱۱ است. نتایج قطعی تر آرای انتخابات مولداوی قرار است اواخر روز دوشنبه اعلام شود.

بر این اساس نزدیک به دو میلیون و هشتصد هزار نفر از مردم مولداوی واجد شرایط رای دادن در انتخابات شهرداری ها و شوراهای شهر در این کشور بودند. در صورتی که این انتخابات در برخی از حوزه ها به دور دوم کشیده شود، این انتخابات در ماه ژوئن برگزار خواهد شد. دور دوم در شرایطی برگزار می شود که هیچ یک از نامزدها نتوانند بیش از ۵۰ درصد آرا را بدست آورند.

گابوریچی نخست وزیر مستعفی مولداوی بازرگانی است که دولتی اقلیت در این کشور تشکیل داده بود و به دلیل اتهام ناپدیده شدن یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار از سه بانک مختلف این کشور در انتخابات پارلمانی نوامبر به شدت مورد انتقاد قرار داشت.

برخی کارشناسان می گویند خشم مردمی درباره گم شدن این میزان پول باعث شده تا بر نتایج انتخابات محلی تاثیرگذاشته شود و احزاب طرفدار روسیه از موقعیت بهتری برای رقابت برخوردار باشند. گفتنی است مولداوی در سال ۲۰۱۴ توافقنامه همکاری را با اتحادیه اروپا امضا کرد که این امر باعث خشم روسیه و اعمال تحریم بر واردات میوه و سبزیجات از این کشور شد.