به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، حزب هاداش که از میانه رو ترین احزاب رژیم صهیونیستی است با انتشار بیانیه ای اسرائیل را متهم به ارتباط با گروه های تروریستی حاضر در سوریه کرده و عنوان داشت که اسرائیل با داعش عهد خونین بسته است.

این حزب همچنین آمریکا را متهم به تلاش برای چندپاره کردن سوریه کرده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: همکاری اسرائیل با جبهه النصره بیانگر همکاری آنها با امپریالیسم امریکا برای تکه تکه کردن سوریه است. تنها کاری که می توان در برابر این کشتار گسترده و خشونت انجام داد ایستادن در کنار مردم سوریه در برابر امپریالیسم، صهیونیست ها و اعراب است.

به نوشته جروزالیم پست، این بیانیه به امضای تمامی اعضای حزب هاداش رسیده است.

عرب های یهودی در مورد بحران سوریه به دو دسته تقسیم شده اند گروهی از حکوت قانونی این کشور حمایت کرده و گروه دیگر از تلاش های در حال انجام برای براندازی بشار اسد حمایت می کنند.