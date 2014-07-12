داعش دست پرورده آمریکا، انگلیس و اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس، ادوارد اسنودن افشاگر جاسوسی اطلاعاتی آمریکا شب گذشته اظهار داشت: آژانس امنیت ملی آمریکا با همکاری همتای انگلیسی خود و نیز سرویس موساد (دستگاه جاسوسی اسرائیل) در ورای شکل گیری گروه تروریستی داعش قرار دارند.

وی با بیان این مطلب افزود: سرویس های جاسوسی انگلیس، آمریکا و اسرائیل گروه تروریستی را تاسیس کرده اند که قادر است تمامی افراطی ها را از سرتاسر جهان در یک مکان واحد جمع کند.

اسناد منتشر شده از آژانس امنیت ملی آمریکا حاکی از آن است که این نهاد، طرح قدیمی انگلیس معروف به "کندوی زنبورها" را برای حمایت از اسرائیل اجرایی کرده است. این طرح مبتنی بر تشکیل گروهی است که شعارهای اسلامی سر می دهد و دارای احکام افراطی است به طوری که هر فکر مخالف خود را تکفیر می کند.

طبق اسناد اسنودن، تنها راه حل حفاظت از اسرائیل، ایجاد دشمنی در نزدیکی مرزهای این رژیم است اما سلاح این دشمن متوجه اسرائیل نیست بلکه متوجه کشورهای اسلامی مخالف چنین دشمنی است.

به موجب این اسناد، ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش به مدت یک سال کامل توسط عوامل موساد تحت آموزش نظامی قرار گرفته است و همچنین فن خطابه و دروس علوم الهی را نیز فرا گرفته است.