ترویج و تبیین تفکر ولایت مداری رسالت اصلی مبلغان در ماه رمضان است

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام ۷۰۰ روحانی مبلغ و مبلغه به مساجد خراسان شمالی همزمان با ماه مبارک رمضان امسال، اظهار کرد: پیش از اعزام این روحانیان همایش طلایه داران تبلیغ به منظور ارائه سرفصل های تبلیغی و بایدها و نبایدهای موجود در این عرصه در بجنورد برگزار شد.

وی با اشاره به این که اعزام این روحانیان در روز پایانی ماه شعبان صورت می گیرد، اضافه کرد: روحانیان مبلغ در ماه مبارک رمضان با حضور در مساجد هدایت و مدیریت برنامه های عبادی و مذهبی را بر عهده دارند.

حجت الاسلام خادمی با بیان این که مهم ترین رسالت روحانیان در این ماه مبارک در مساجد شهری و روستایی توسعه و نشر تفکر ولایت مداری است، افزود: اصل ولایت فقیه روشن ترین مفهوم را داشته و باید برای مردم به سادگی تبیین شود.

وی با تأکید بر این که باید روحانیون در ماه مبارک رمضان از همه ظرفیت های موجود در عرصه تبلیغ استفاده کنند، اضافه کرد: ماه رمضان فرصت مناسبی برای مبلغان در راستای رفع کاستی ها و معضلات مردم مناطق مختلف است.

دبیرستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مناسبت های مذهبی خراسان شمالی با بیان این که امروز باید این واقعیت را پذیرفت که خطر هجمه فرهنگی دشمنان نظام اسلامی بسیار زیاد است، اظهار داشت: برای جلوگیری از این هجمه دشمنان باید با ارائه راهکارهای اعتقادی و ایمانی به مقابله با آن رفت که این مهم نیز وظیفه روحانیان و مبلغان است.

حجت الاسلام خادمی با اشاره به این که انس جامعه و خانواده ها با قرآن کریم، پناهگاهی محکم در برابر نقشه های شوم دشمنان این نظام به شمار می رود، تصریح کرد: باید این موارد از سوی روحانیان در ماه مبارک رمضان برای مردم تشریح شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی در خاتمه با تأکید بر این که روحانیان با اخلاق، رفتار و گفتار خود مردم را به سوی آموزه های الهی و اسلامی دعوت کنند، افزود: روحانیت به‌عنوان الگوی مردم بوده و به همین دلیل نیز اخلاق مداری مبلغان اعزامی به مساجد در ماه مبارک رمضان یکی از عناصر مهم تبلیغ به شمار می رود.

