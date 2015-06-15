مدیركل جدید صدا و سیمای مركز بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیركل صدا و سیمای مركز بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار مهمی در بخش‌های مختلف است که رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در معرفی این ظرفیت‌ها دارند.

مصطفی سالاری اضافه کرد: صدا و سیما به عنوان یک رسانه فراگیر دارای جایگاه ویژه‌ای بین همه مردم است و نقش تاثیرگذاری در زمینه‌های مختلف دارد.

وی از تلاش‌های منصور لاوری منفرد مدیركل سابق صدا و سیمای مركز بوشهر تقدیر کرد و ادامه داد: در حوزه‌های مختلف شاهد کارهای بسیار خوبی از صدا و سیمای استان بوشهر بوده‌ایم.

استاندار بوشهر معرفی فرهنگ و انعکاس خدمات به مردم و نظام را از مهمترین خدمات لاوری منفرد عنوان کرد و افزود: امیدواریم با حضور مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز بوشهر شاهد دستیابی به اهداف مور نظر در این زمینه باشیم.

لازم به ذکر است که در این آئین با تقدیر از تلاش‌های خدمات منصور لاوری منفرد، سیدحسین ناظر به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز بوشهر معرفی شد.

رئیس سازمان صدا و سیما به پیشنهاد معاون امور مجلس و استان‌های رسانه ملی، سید حسین ناظر را برای مدت سه سال به سمت مدیركل صدا و سیمای مركز بوشهر منصوب كرد.

مدیر کل جدید مرکز بوشهر دانش آموخته مدیریت فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد است.

معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز اصفهان به مدت ۱۳ سال، معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری و معاونت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی او به شمار می‌رود.

ناظر دو کتاب «چهارباغ معنوی اصفهان» و «۳۳سال انقلاب اسلامی و سی و سه پل معنوی اصفهان» را به رشته تحریر درآورده و سابقه تدریس رشته خبرنگاری در مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای را در کارنامه علمی، آموزشی خود دارد.