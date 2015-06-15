«اتللو» در لباسی نظامی ظاهر شد/ بازیگر «بازی تاج و تخت» در تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمپانی رویال شکسپیر انگلستان، این اولین اجرای نمایش «اتللو» در کمپانی رویال شکسپیر با کارگردانی اقبال خان است.

در این اثر نمایشی هوگ کوآرشی بازیگر شناخته شده تئاتر، بعد از نزدیک به ۲۰ سال بار دیگر با اثری تولید شده از کمپانی رویال شکسپیر روی صحنه رفت.

کوآرشی در اجرای «اتللو» در نقش اصلی به ایفای نقش می‌پردازد. لوسیان ساماتی که این روزها در مجموعه تلویزیونی «بازی تاج و تخت» ایفای نقش می‌کند، در نمایش «اتللو» در نقش یاگو روی صحنه رفت.

نمایش «اتللو» اثر شکسپیر داستان جنگجویی شجاع، عاشق خانواده و مدافع شهر ونیز است که بیشتر اوقات در نبرد و خارج از شهر و خانه خود به سر می‌برد.

مردان که به خاطر پیروزی‌های اتللو بر دشمنان به او حسادت می‌کنند، با دسیسه چینی قصد آسیب زدن به او را دارند.

این نمایش تا ۲۸ ماه آگوست (شهریورماه) در لندن روی صحنه خواهد بود.