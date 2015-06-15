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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

«اتللو» در لباسی نظامی ظاهر شد/ بازیگر «بازی تاج و تخت» در تئاتر

«اتللو» در لباسی نظامی ظاهر شد/ بازیگر «بازی تاج و تخت» در تئاتر

کمپانی رویال شکسپیر انگلستان در جدیدترین تولید نمایشی خود، «اتللو» اثر ویلیام شکسپیر را با نگاه و اجرایی مدرن روی صحنه برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمپانی رویال شکسپیر انگلستان، این اولین اجرای نمایش «اتللو» در کمپانی رویال شکسپیر با کارگردانی اقبال خان است.

نمایش اتللو

در این اثر نمایشی هوگ کوآرشی بازیگر شناخته شده تئاتر، بعد از نزدیک به ۲۰ سال بار دیگر با اثری تولید شده از کمپانی رویال شکسپیر روی صحنه رفت.

نمایش اتللو

کوآرشی در اجرای «اتللو» در نقش اصلی به ایفای نقش می‌پردازد. لوسیان ساماتی که این روزها در مجموعه تلویزیونی «بازی تاج و تخت» ایفای نقش می‌کند، در نمایش «اتللو» در نقش یاگو روی صحنه رفت.

نمایش اتللو

نمایش «اتللو» اثر شکسپیر داستان جنگجویی شجاع، عاشق خانواده و مدافع شهر ونیز است که بیشتر اوقات در نبرد و خارج از شهر و خانه خود به سر می‌برد.

نمایش اتللو

مردان که به خاطر پیروزی‌های اتللو بر دشمنان به او حسادت می‌کنند، با دسیسه چینی قصد آسیب زدن به او را دارند.

نمایش اتللو

این نمایش تا ۲۸ ماه آگوست (شهریورماه) در لندن روی صحنه خواهد بود.

کد مطلب 2779530
فریبرز دارایی

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