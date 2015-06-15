به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ماه مبارک رمضان، در ادامه پخش آگهی‌های کتاب در پیام‌های بازرگانی سیما، تبلیغ کتاب‌ «فرهنگ‌نامه‌ سوره‌های قرآن به زبان ساده» از دوشنبه ۲۵ خرداد تا ۳۱ خرداد در ۵۵ نوبت از شبکه‌های ۲، ۴، ۵، نمایش و پویا، پخش می‌شود.

کتاب «فرهنگ‌نامه‌ سوره‌های قرآن» با زبانی روان و ساده برای گروه سنی نوجوانان توسط حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا حیدری ابهری نوشته شده و به ۱۱۴ سوره قرآن کریم به‌صورت اختصاصی در دو بخش معرفی اجمالی سوره و نکاتی از آیات اشاره می‌کند. حیدری‌ ابهری از جمله نویسندگان حوزه ادبیات دینی کودک و نوجوان است که تاکنون آثار متعددی از جمله آثار «خدا چیه؟ کیه؟ کو؟»، «دایره‌المعارف قرآن»، «گفتگوی دختران با سرور زنان جهان» و... به رشته تحریر درآورده است.

«فرهنگ‌نامه‌ سوره‌های قرآن به زبان ساده» را انتشارات قدیانی با قیمت ۷۵ هزارتومان روانه بازار کرده است.

آگهی‌های تبلیغاتی کتاب، به‌صورت رایگان و به همت مرکز رسانه‌ای شیرازه از شبکه‌های محتلف سیما، پخش می‌شود.

پیش از این آگهی کتاب‌های انتشارات آرما، جمال، کانون پرورش فکری، قاف، سوره مهر، محراب قلم، شهرستان ادب، روایت فتح، سفیر اردهال، نیستان، پرستو، اطلاعات، مسیر دانشگاه، نوشته، فاتحان و ذکر در پیام‌های بازرگانی سیما، نمایش داده شده‌اند.