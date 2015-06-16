حوزه آسیب های اجتماعی نیازمند تامین اعتبارات کافی است

رضا الله وردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشکل كمبود اعتبار به عنوان یکی از مشکلات مهم و اساسی در حوزه آسیب های اجتماعی است كه تاثیر آن در ارتقای سلامت نیز به وضوح مشاهده می شود.

وی با اشاره به فعالیت تنها یك مركز بازپروری زنان و دختران در معرض آسیب، در این استان افزود: این مركز در شهرستان بجنورد فعال بوده و به زنان و دختران در معرض آسیب تحت پوشش خود خدمات مختلفی ارائه می دهد.

الله وردی با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود اعتبار در بحث آسیب های اجتماعی عنوان كرد: هزینه های نگهداری، درمان و... مراكز بازپروری زنان و دختران در معرض آسیب بسیار بالا است که باید به تامین اعتبارات لازم در این بخش توجه ویژه شود.

وی تصریح كرد: یكی از مشكلات مركز بازپروری زنان و دختران در معرض آسیب شهرستان بجنورد علاوه بر كمبود اعتبار، نبود مكان و فضای مناسب و كمبود نیروی انسانی است.

به گفته این مقام مسئول به دلیل استیجاری بودن، این مركز از استانداردهای لازم برخوردار نیستند كه ضرورت دارد موضوع تامین فضای مناسب نیز مورد توجه قرار گیرد.

الله وردی گفت: این مركز در سال ۸۸ در این استان تاسیس و تاكنون نیز ۱۰۹ نفر پذیرش شده و هم اكنون هفت نفر در آن مقیم هستند.

مدیركل بهزیستی خراسان شمالی افزود: در مركز بازپروری زنان و دختران در معرض آسیب خدماتی اعم از مشاوره، مددكاری و حرفه آموزی ارائه می شود.

وی اظهار داشت: مددكاران این مركز مشكلات فردی و خانوادگی، ازدواج، استخدام، تامین هزینه های ضروری، مسكن و ... زنان و دختران تحت پوشش را پیگیری می كنند.

مدیركل بهزیستی خراسان شمالی همچنین از بازدید معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده از این مركز طی سفر كاروان تدبیر و امید به خراسان شمالی خبر داد و گفت: در این بازدید شهین دخت مولاوردی خواستار پیگیری مشكلات و توانمندسازی افراد این مركز شد.