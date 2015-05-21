به گزارش خبرنگار مهر، رضا الله وردی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ها و اقدامات نهاد بهزیستی خراسان شمالی، اظهار داشت: اداره کل بهزیستی استان در سال جاری برنامه های مناسبی را در راستای ارائه خدمات به مددجویان خود در نظر گرفته است.
وی گفت: ساخت مسکن برای خانواده های دارای دو معلول و یا بیشتر در استان از جمله این برنامه ها است که در این راستا تفاهم نامه ای بین اداره کل بهزیستی خراسان شمالی، بنیاد مستضعفان، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و انجمن خیرین در خراسان شمالی منعقد شده است.
این مقام مسئول همچنین با تاکید بر فرهنگ سازی مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعتیاد تصریح کرد: رسانه ها و دستگاه های اجرایی در این امر بسیار تاثیر گذار هستند.
وی با اشاره به اقدامات بهزیستی استان در راستای پیشگیری از اعتیاد گفت: این سازمان در راستای مبارزه و کاهش اعتیاد اقدامات موثری را انجام داده و رویکرد آن نیز کاهش آسیب تخصصی در مقوله اعتیاد است.
الله وردی بیان داشت: هم اکنون مراکز دی آی اس در شهرهای پرجمعیت خراسان شمالی برای افراد دارای اعتیاد تزریقی و سخت راه اندازی شده است.
وی همچنین در مورد اقدامات سازمان بهزیستی برای تسهیل زندگی معلولان، تاکید کرد: باید تلاش شود با پیشگیری از معلولیت ها جلوگیری شود چرا که اگر معلولی در جامعه وجود داشته باشد هزینه درمان و نگهداری آن بسیار بیشتر از پیشگیری است.
الله وردی همچنین از وجود مراکز شبانه نگهداری از افراد کارتن خواب در شهرستان های بجنورد، شیروان و اسفراین خبر داد و گفت: امسال مرکز نگهداری شبانه برای بانوان نیز راه اندازی می شود.
وی با اشاره به وجود ۱۳ مرکز اقامتی ترک اعتیاد در سطح استان اظهار داشت: این مراکز غیر دولتی بوده که از این تعداد ۱۱ مرکز در راستای ارائه خدمات درمانی ترک اعتیاد به آقایان و دو مرکز برای بانوان فعایت می کنند.
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی در خصوص آمار فرار افراد از منزل و طلاق نیز اضافه کرد: خوشبختانه آمار فرار در استان نسبت به سایر آسیب های اجتماعی کمتر است و در سال گذشته نیز هزار و ۸۰۲ پرونده در بحث مشاوره طلاق تشکیل شد.
به گفته وی از مجموع پرونده های تشکیل شده بخش طلاق، هزار و ۴۰۰ مورد منجر به سازش شده و مابقی آنها برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع شده اند.
الله وردی همچنین از اجرای طرح بشیر طی یک ماه آینده در استان خبر داد و افزود: این طرح به صورت چهار مرحله مشاوره قبل و بعد از ازدواج و مشاوره قبل و بعد از طلاق اجرا می شود.
وی گفت: این طرح سال گذشته به صورت پایلوت در استان یزد اجرا و امسال نیز در تمام استان ها با مشارکت امور اجتماعی و معاونت توسعه پیشگیری بهزیستی اجرا می شود.
الله وردی در خصوص کودکان خیابانی نیز توضیحاتی داد و با بیان این که سال گذشته ۸۳ کودک خیابان در استان ساماندهی شدند، اظهار داشت: در این خصوص بر اساس قانونی می بایست ۱۳ دستگاه با یکدیگر همکاری داشته باشند اما متاسفانه برخی از این دستگاه ها با سازمان بهزیستی در حد انتظار همکاری ندارند.
نظر شما