به گزارش خبرنگار مهر، رضا الله وردی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ها و اقدامات نهاد بهزیستی خراسان شمالی، اظهار داشت: اداره کل بهزیستی استان در سال جاری برنامه های مناسبی را در راستای ارائه خدمات به مددجویان خود در نظر گرفته است.

وی گفت: ساخت مسکن برای خانواده های دارای دو معلول و یا بیشتر در استان از جمله این برنامه ها است که در این راستا تفاهم نامه ای بین اداره کل بهزیستی خراسان شمالی، بنیاد مستضعفان، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و انجمن خیرین در خراسان شمالی منعقد شده است.

این مقام مسئول همچنین با تاکید بر فرهنگ سازی مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعتیاد تصریح کرد: رسانه ها و دستگاه های اجرایی در این امر بسیار تاثیر گذار هستند.

وی با اشاره به اقدامات بهزیستی استان در راستای پیشگیری از اعتیاد گفت: این سازمان در راستای مبارزه و کاهش اعتیاد اقدامات موثری را انجام داده و رویکرد آن نیز کاهش آسیب تخصصی در مقوله اعتیاد است.

الله وردی بیان داشت: هم اکنون مراکز دی آی اس در شهرهای پرجمعیت خراسان شمالی برای افراد دارای اعتیاد تزریقی و سخت راه اندازی شده است.

وی همچنین در مورد اقدامات سازمان بهزیستی برای تسهیل زندگی معلولان، تاکید کرد: باید تلاش شود با پیشگیری از معلولیت ها جلوگیری شود چرا که اگر معلولی در جامعه وجود داشته باشد هزینه درمان و نگهداری آن بسیار بیشتر از پیشگیری است.

الله وردی همچنین از وجود مراکز شبانه نگهداری از افراد کارتن خواب در شهرستان های بجنورد، شیروان و اسفراین خبر داد و گفت: امسال مرکز نگهداری شبانه برای بانوان نیز راه اندازی می شود.

وی با اشاره به وجود ۱۳ مرکز اقامتی ترک اعتیاد در سطح استان اظهار داشت: این مراکز غیر دولتی بوده که از این تعداد ۱۱ مرکز در راستای ارائه خدمات درمانی ترک اعتیاد به آقایان و دو مرکز برای بانوان فعایت می کنند.

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی در خصوص آمار فرار افراد از منزل و طلاق نیز اضافه کرد: خوشبختانه آمار فرار در استان نسبت به سایر آسیب های اجتماعی کمتر است و در سال گذشته نیز هزار و ۸۰۲ پرونده در بحث مشاوره طلاق تشکیل شد.

به گفته وی از مجموع پرونده های تشکیل شده بخش طلاق، هزار و ۴۰۰ مورد منجر به سازش شده و مابقی آنها برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع شده اند.

الله وردی همچنین از اجرای طرح بشیر طی یک ماه آینده در استان خبر داد و افزود: این طرح به صورت چهار مرحله مشاوره قبل و بعد از ازدواج و مشاوره قبل و بعد از طلاق اجرا می شود.

وی گفت: این طرح سال گذشته به صورت پایلوت در استان یزد اجرا و امسال نیز در تمام استان ها با مشارکت امور اجتماعی و معاونت توسعه پیشگیری بهزیستی اجرا می شود.

الله وردی در خصوص کودکان خیابانی نیز توضیحاتی داد و با بیان این که سال گذشته ۸۳ کودک خیابان در استان ساماندهی شدند، اظهار داشت: در این خصوص بر اساس قانونی می بایست ۱۳ دستگاه با یکدیگر همکاری داشته باشند اما متاسفانه برخی از این دستگاه ها با سازمان بهزیستی در حد انتظار همکاری ندارند.