به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای از عملکرد رسانه های غربی و منطقه ای در کمرنگ کردن نقش گروه های افراطی و تروریستی در کشتار شهروندان سوریه انتقاد کرده و آنها را به تلاش برای مقصر جلوه دادن دولت دمشق متهم کرد.

در این بیانیه که در پی یک سلسله حملات تروریستی در شهر حمص صادر شد، وزارت امور خارجه روسیه با انتقاد از پوشش رسانه ای جانبدارانه از حوادث سوریه گفت: متاسفانه، بسیاری از رسانه های غربی و منطقه ای به جای آنکه پوشش خبری خود را بر حملات وحشیانه گروه های تروریستی که از خارج تغذیه می شوند متمرکز کنند، ترجیحا دولت دمشق را مقصر جلوه می دهند.

مسکو از طرفین دخیل در بحران سوریه خواست تا به منظور حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور با تکیه بر بیانیه سال ۲۰۱۲ ژنو و تمرکز بر گفتگوهای سوری – سوری از هیچ تلاشی برای خاتمه دادن به درگیری ها مضایقه نکنند. مسکو همچنین از قدرت های خارجی خواست که برای تسهیل روند صلح در سوریه به حرف اکتفا نکرده و وارد عمل شوند.

به عقیده مسکو این تنها راه متحد کردن سوری ها با هدف ممانعت از بسط تروریسم بین المللی و بازگردان صلح به این کشور در جهت تامین منافع مردم است.

دو روز پیش، در تاریخ ۱۴ ژوئن ۳۶ نفر از مردم شهر حمص بر اثر دو انفجار پی در پی مصدوم شدند.