به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جشنواره مصرف كالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی – اسلامی، محمد اعلمی با با اشاره به این که فرهنگ نادرستی در کشور مبنی بر بی‌کیفیت بودن كالاهای ایرانی وجود دارد، ‌که درست نیست، گفت: نگاه كارشناسانه‌ای نسبت عرضه و تقاضا در بازار کالاهای فرهنگی وجود ندارد.

عروسك‌ساز شهر موش‌ها با بیان اینكه متاسفانه الگوی مصرف‌گرایی در مردم ایران بد جا افتاده است، گفت: دلیل عمده آن به خانواده‌های ایرانی باز می‌گردد زیرا توان اقتصادی زیادی ندارند بنابراین به سمت كالاهای ارزان می‌روند كه اغلب این كالاها هم چینی هستند.

وی درباره برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های كالاهای فرهنگی نیز گفت: برگزاری این نوع جشنواره‌ها قطعا تاثیر مستقیم دارد زیرا سرمایه‌گذارانی داریم كه می‌خواهند در این حوزه تولیداتی داشته باشند و جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها به آنها ایده می‌دهد تا كارشان را تبدیل به یك كالای قابل استفاده كنند.

اعلمی ادامه داد: این نوع جشنواره‌ها منبعی الهام دهنده به طراحان و سرمایه‌گذاران است و به نوعی خوراك خوبی برای طراحان و سرمایه‌گذاران این حوزه محسوب می‌شود.

وی در ادامه افزود:‌ كالاهای فرهنگی ایرانی در شروع همیشه از كیفیت خوبی برخوردارند، اما وقتی شناخته و تبدیل به یك برند می‌شوند كیفیت خود را از دست می‌دهند و اینكه كیفیت خوب را ادامه دهند برایشان مهم نیست.

عروسك‌ساز شخصیت «سنجد» در ادامه خاطرنشان كرد: در خارج از كشور ابتدا كاركتر و شخصیت‌ها را بین كودكان جا می‌اندازند و بعد آن را وارد بازار می‌كنند و به همین دلیل هم از نظر اقتصادی سود می‌كنند اما در كشور ما بدون نگاه كارشناسانه اقدام به تولید عروسك می‌كنند.

اعلمی همچنین گفت: البته در سال‌های اخیر تولیدكنندگان برخی برنامه‌های عروسكی همچون خانم مرضیه برومند اقداماتی انجام دادند تا عروسك‌ها با كیفیت خوبی وارد بازار شوند كه فروش خوبی هم داشت و دلیلش هم همانطور كه اشاره شد نگاه درست و كارشناسی شده بود.

وی ادامه داد: بدون تردید اگر كالای ایرانی كیفیت داشته باشد، همواره از آن استقبال می‌شود و قیمت هم برای مصرف‌كننده ایرانی مناسب و به صرفه خواهد بود.

این استاد دانشگاه درباره پایین بودن كیفیت كالاهای فرهنگی نیز گفت: نگاه منفعت‌طلبانه و صددرصد تجاری و كوتاه مدت تولیدكنندگان موجب پایین آمدن كیفیت كالاها می‌شود.

اعلمی یادآور شد: اگر خود مسئولان صدا و سیما از یك كالای فرهنگی حمایت كنند و اینكه انحصار تولید كالای فرهنگی در اختیار تولیدكننده‌ها باشد، قطعا وضعیت این حوزه بهتر خواهد بود و باید توجه داشته باشند كه موتور محركه این امر توسط حمایت مادی صورت می‌گیرد.

اعلمی خاطرنشان كرد: اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین كودكان نسل امروز و قبل‌تر داشته باشیم متوجه می‌شویم كه كودكان قدیم اسباب‌بازی خود را تا آخرین لحظه‌ای كه بتوانند از آن استفاده كنند نگاه می‌داشتند اما كودكان امروز در اتاقشان آنقدر تنوع اسباب بازی زیاد است كه نمی‌دانند از كدام یك استفاده كنند.

جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی شهریورماه ۹۴ در تهران برگزار می‌شود.