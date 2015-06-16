۱۵۳ مصوبه نتیجه سفراستاندار سمنان به شاهرود/تامین آب شرب ۲۳ روستا

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شامگاه دوشنبه در نشستی با اصحاب رسانه که به مناسبت سالگرد رأی اعتماد مردم به دولت تدبیر و امید و تجلیل از خبرنگاران انجام شد، با تاکید بر اینکه از مسئولان شهرستان خواسته شده تا برگزاری نشستهای خبری را از اولویت های برنامه خود بدانند و ارتباط سازنده ای با رسانه ها داشته باشند تأکید کرد: مدیران موظق شده اند تا گزارش نشستهای خود را به شورای اطلاع رسانی شهرستان که فرماندار در راس آن است ارائه دهند.

وی با بیان اینکه امید بخشیدن به جامعه بالاترین کاری بود که در دولت تدبیر و امید صورت گرفت افزود: کنترل تورم، اجرای طرح جامع سلامت، اعزام بیش از سه هزار و ۹۰۰ پزشک متخصص به مناطق محروم، تحت پوشش قراردادن نزدیک به ۹ میلیون نفر افراد فاقد بیمه های خدمات درمانی و تجهیز صدها هزار هکتار از اراضی کشاورزی به شیوه های نوین آبیاری از مهم ترین دستاوردهای دولت تاکنون بوده است.

۱۵۲ مصوبه نتیجه ۱۴ سفر استاندار سمنان به شهرستان شاهرود

معاون استاندار سمنان با اشاره به اینکه استاندار ۱۴ سفر به شهرستان داشته اند و در این سفرها مصوبات خوبی برای منطقه داشته است گفت: به جز ۲۲ مصوبه جلسه شورای اداری گذشته با حضور استاندار، ۱۳۱ مصوبه طی هفت سفر به شاهرود داشتیم.

هاشمی افزود: از این تعداد ۸۲ مصوبه انجام شده، ۲۸ مصوبه در حال اقدام و ۲۲ مصوبه هم در دست پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه استاندار سمنان به طور میانگین هر ۲۶ روز یک بار به شاهرود سفر کرده است خاطر نشان کرد: برخی از این سفرها به مناطق محروم از جمله بیارجمند، احمد آباد و زمان آباد، طرود و روستاهای پشت بسطام بوده است.

انجام ۸ «ده گردشی» طی ۱۱ ماه گذشته در شاهرود

معاون استاندار سمنان با اشاره به حضور به همراه مدیران دستگاه های اجرایی در روستا ها تحت عنوان «ده گردشی» گفت: ما موظفیم که با مردم دیدار چهره به چهره و این مهم در راس برنامه های فرمانداری شاهرود داشته باشیم.

هاشمی تصریح کرد: قبل از اجرای هر ده گردشی در جلساتی با حضور بخشدار، شورا و دهیاران انجام می شود خواسته های مردم بررسی شده و مدیران بر اساس اولویت در برنامه ها حاضر می شوند.

وی با بیان اینکه در ۱۱ ماه گذشته هشت ده گردشی انجام شده افزود: از مجموع ۱۱۹ مصوبه این سفرها، ۵۰ مصوبه عملیاتی شده و ۶۰ مصوبه نیز در حال پیگیری است.

نخستین همایش گردشگری و نقش آن در اشتغال شاهرود برگزار می شود

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود تعداد مصوبات کمیته گردشگری را طی هشت جلسه ۴۵ مصوبه عنوان کرد و گفت: با همکاری دانشگاه شاهرود، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرمانداری و برخی از ارگانها، شهریور ماه میزبان نخستین همایش «گردشگری و نقش آن در اشتغال» خواهیم بود.

هاشمی در خصوص کمیته صنعت و معدن شهرستان شاهرود نیز با بیان اینکه تاکنون سه جلسه در شهرک صنعتی با حضور هیئت امنای این شهرک و برخی از سرمایه گذاران با هدف رفع مشکلات برگزار شده خاطر نشان کرد: برگزاری هشت جلسه این کمیته ۶۳ مصوبه در پی داشته که از این بین ۳۵ مصوبه اجرایی شده و بقیه در حال اجراست.

وی همچنین با اشاره به اینکه شاهرود علاوه بر قطب گردشگری، قطب کشاورزی استان نیز هست افزود: کمیته کشاورزی شهرستان با حضور نخبگان خانه کشاورز و نظام صنفی کشاورزی و برخی از اساتید این حوزه تشکیل شده و تاکنون شش جلسه برگزار کرده است.

برای صادرات محصولات کشاورزی شاهرود برنامه خاصی تدوین نشده است

معاون استاندار سمنان ضمن تأکید بر این مطلب که تاکنون برنامه خاصی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی شهرستان وجود نداشته خاطرنشان کرد: طی دو ماه گذشته برای نخستین بار کمیته صادرات محصولات کشاورزی با هدف تلاش برای تحقق این امر به داخل و خارج کشور تشکیل شده است.

هاشمی همچنین از برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره انگور خبر داد و افزود: نخستین انجمن انگورکشور نیز در شهرستان درحال شکل گیری است.

وی با اشاره به اینکه اشتغال پایدار یکی از دغدغه های اساسی شهرستان است گفت: ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری به این منظور شکل گرفته تا به بررسی مشکلات سرمایه گذاران بپردازد.

مجتمع شهدای گمنام مشکل آب شرب ۲۳ روستای پشت بسطام را مرتفع می کند

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود یکی از مهم ترین پروژه های شهرستان را بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی فاطمیه خواند و افزود: برای رفع مشکل ورودی این بیمارستان جلسه ای مشترک با اداره های اوقاف، آموزش و پرورش، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد تا هرچه زودتر به بهره برداری برسد.

هاشمی، بخش جراحی قلب بیمارستان امام حسین (ع)، تعریض و چهار بانده کردن جاده آزادشهر- شاهرود، بهسازی و اجرای محور شاهرود- میامی، ایجاد تأسیسات فاضلاب شاهرود و تصفیه خانه و تکمیل مجتمع آبرسانی شهدای گمنام را از دیگر طرح های اولویت دار شهرستان دانست.

وی همچنین با بیان اینکه این مجتمع آبرسانی تاکنون ۹۷ درصد پیشرفت داشته است ابراز داشت: در صورتی که این پروژه به بهره برداری برسد نزدیک به ۲۳ روستای پشت بسطام از آب شرب مناسب برخوردار خواهند شد.

۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای پروژه آبرسانی قطری هزینه شده است

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه تاکنون ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای پروژه آبرسانی قطری به شاهرود هزینه شده خاطر نشان کرد: امسال نیز حدود دو میلیارد و ۸۰ میلیون تومان برای ادامه طرح منظور شده است.

هاشمی با اشاره به سومین بازدید از این طرح افزود: از ۴۲ کیلومتر خط انتقال آن به شاهرود تنها دو کیلومتر باقی مانده و اگر این پروژه و همچنین انتقال آب سد کالپوش میامی به شاهرود به اتمام برسد دغدغه ای برای تأمین آب شهرستان نخواهیم داشت.

وی سد مجن را نمونه بارز کار جهادی در سال گذشته خواند و اظهار داشت: ساخت این سد رو به اتمام است و به زودی با حضور یکی از شخصیت های کشوری آبگیری خواهد شد.

راه اندازی کارخانه سیمان بیارجمند گامی موثر برای مهاجرت معکوس مردم

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود همچنین با بیان اینکه فاز نخست کارخانه سیمان بیارجمند تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید گفت: این کارخانه هم اکنون فعالیت خود را با ۲۱۰ کارگر با اولویت اهالی منطقه آغاز کرده و امیدواریم با راه اندازی آن به زودی شاهد مهاجرت معکوس به این ناحیه از شهرستان باشیم.

هاشمی درخصوص پروژه های مسکن مهر شاهرود نیز خاطرنشان کرد: از مجموع ده هزار و ۴۲۰ واحد در کل شهرستان، پنج هزار و ۷۹۶ واحد تکمیل شده و چهار هزار و ۶۲۴ واحد دیگر نیز در دست اقدام است.

وی در خاتمه تصریح کرد: تأکید دولت تدبیر و امید بر تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر است.