بزرگداشت مصطفي كمال پورتراب برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، اركستر موسيقي نو با رهبري عليرضا مشايخي، در روز27 دي ماه، ساعت 21 شب در سالن رودكي در بزرگداشت مصطفي پورتراب به صحنه مي‌رود.



اين اجرا با تكنوازي "صنم قراچه داغي"، "هوتن غضنفري"، "سينا فلاح زاده" و "سعيد آبادي" در بزرگداشت "مصطفي پورتراب" برگزار مي‌شود.

اين اركستر در اين روز در 2 بخش به اجراي برنامه مي‌پردازد. در بخش نخست، گروه كوبه اي موسيقي نو به رهبري "احسان خطيبي" و نوازندگي پيانو "سعيدآبادي"، قطعات "جشن" براي گروه كوبه اي غربي و پيانو" و همچنين "سونات شماره يك براي پيانو و اركستر" وتكنوازي پيانو "سينا فلاح زاده" را اجرا مي‌كند.

همچنين قطعه "باغ خدا" با رهبري "علي رادمان" و تكنوازي كلارينت "هوتن غضنفري " در همين بخش اجرا مي‌شود.



در بخش ديگر نيز قطعاتي چون "سينفونيتا" براي ويلنسل و اركستر كوبه اي اپوس 166 با همراهي گروه كوبه اي اركستر موسيقي نو، با تكنوازي ويلنسل "صنم قراچه داغي"، آواز شماره يك براي ويلنسل و اركستر اپوس 141 و " فرا ايكس " شماره يك براي ويلنسل با رهبري "عليرضا مشايخي" اجرا مي‌شود.