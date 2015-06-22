سرهنگ نادر سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اجرای طرح پاک‌سازی مناطق آلوده و جرم خیز و همچنین اخبار واصله مبنی بر اینکه فردی اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان خرمشهر فعالیت می‌کند بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقدار یک کیلو و ۶۴۸ گرم مواد مخدر از نوع تریاک، ۳۰ گرم شیره تریاک، سه گرم سوخته تریاک و چهار دستگاه ترازوی دیجیتال مخصوص توزین مواد مخدر کشف شد.

سهیلی در پایان گفت: متهم در خاتمه پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شد.