  1. استانها
  2. خوزستان
۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۲

سهیلی:

توزیع‌کننده مواد مخدر در خرمشهر دستگیر شد

توزیع‌کننده مواد مخدر در خرمشهر دستگیر شد

خرمشهر ـ فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری متهمی که در این شهر اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر می‌کرد، خبر داد.

سرهنگ نادر سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اجرای طرح پاک‌سازی مناطق آلوده و جرم خیز و همچنین اخبار واصله مبنی بر اینکه فردی اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان خرمشهر فعالیت می‌کند بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقدار یک کیلو و ۶۴۸ گرم مواد مخدر از نوع تریاک، ۳۰ گرم شیره تریاک، سه گرم سوخته تریاک و چهار دستگاه ترازوی دیجیتال مخصوص توزین مواد مخدر کشف شد.

سهیلی در پایان گفت: متهم در خاتمه پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شد.

کد مطلب 2784817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها