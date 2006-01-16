"خورشيد" با آواز قرباني روي صحنه رفت

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، آخرين سانس روز يكشنبه تالار وحدت به اجراي برنامه گروه خورشيد به سرپرستي مجيد درخشاني اختصاص داشت كه با مقدمه‌اي از سوي وي آغاز شد و تا پاسي از نيمه‌شب ادامه داشت.

گروه "خورشيد" متشكل از سي نوازنده به اجراي موسيقي در دو بخش پرداخت. بخش اول اين كنسرت، در دستگاه نوا و با قطعاتي چون "زنده رود"، "نغمه"، "چهار مضراب نوا"، "نيشابورك"، "كرشمه"، "سحرگاه"، "شور"، "خروش" و "سرود خرامان" انجام شد. پس از يك آنتراكت، گروه خورشيد بار ديگر در دستگاه آواز بيات ترك به هنرنمايي پرداخت و قطعات "خموشانه" به ياد شهر خاموش بم، چهارمضراب شكسته با آواز، از بودن و سرودن و جان عشق توسط اين گروه اجرا شد.

جواد بطحايي و كيوان فرزين سنتور، بهراد توكلي، كتايون فرنيان، حميد مرتضوي و نجمه صغير سه تار، اعظم سادات طايفه مرسل، سيما مستفشار و ارشاد واعظ تهراني دف، كامران يعقوبي و آزاده رهروان تنبك، شاهو عندليبي و سعيدرضا دولت زارعي ني، مسلم علي‌پور، مهرداد ناصحي، حسنا پارسا، حسام اينانلو و الميرا مردانه كمانچه، حامد افشاري و شيما شاه محمدي قيچك باس و قيچك آلتو، بهراد ضياء قزويني و آرمان سيگارچي عود، هنگامه مشهدي و ليلا بازغي تارباس، رادمان توكلي، حميدرضا حسن‌پور، ساناز ستارزاده، عيسي غفاري، محمد وطني و مجيد درخشاني از اعضاي گروه خورشيد بودند كه شب گذشته در چهارمين روز از برگزاري بيست و يكمين جشنواره موسيقي فجر با آواز عليرضا قرباني به اجراي برنامه پرداختند. قرباني با وجود بيماري شب گذشته در گروه خود حاضر شد و آنها را با آواز خود همراهي كرد.