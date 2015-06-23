به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، صبح و شامگاه گذشته دو دستگاه آمبولانس اسرائیلی در منطقه «دروز» که در حال حمل شورشیان مجروح شده در تحولات سوریه بودند، از سوی معترضان به حمایت تل آیو از تروریست های سوری مورد حمله قرار گرفتند.

در این حملات دو نظامی صهیونیستی مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی بیش از یک هزار و ۶۰۰ تروریست مجروح شده در تحولات سوریه برای مداوا به بیمارستان های رژیم صهیونیستی منتقل شده بودند و حتی تصاویری نیز در مورد عیادت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این افراد منتشر شده است.

در همین رابطه چندی پیش پایگاه خبری «عرب ۴۸» گزارش داد که پذیرش بالا و درمان تروریست های سوریه در بیمارستان های رژیم صهیونیستی، اعتراض ساکنان فلسطین اشغالی را درپی داشته است. آنها می گویند: درمان تروریست های سوریه در بیمارستان های رژیم صهیونیستی، سبب بروز تاخیر در عمل جراحی ساکنان فلسطین اشغالی شده است.

رژیم صهیونیستی همچنین کمک های تسلیحاتی و مخابراتی گسترده ای به گروه های تروریستی مخالف حکومت بشار اسد در مناطق قُنیوا و درعا ارسال می کند.