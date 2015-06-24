اولین اظهارات رئیس جدید کتابخانه مجلس/ «با این مرکز ناآشنا نیستم»

محمدرضا مجیدی که روز گذشته با تصویب هیئت امنای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و با حکم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی (رئیس هیئت امنا)، به عنوان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس منصوب شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه هایش برای بهبود وضعیت آن، گفت: من هنوز پایم را به کتابخانه مجلس نگذاشته ام و به محض استقرار در آنجا، برنامه هایم را اعلام خواهم کرد اما با توجه به اینکه حکم، همین دیروز صادر شده است، الان کمی زود است در این باره صحبت کنم.

وی میزان آشنایی خود با کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی افزود: ناآشنا نیستم؛ حوزه من حوزه فرهنگ است و 7 سال در یونسکو بوده ام و همین بحث ها را دنبال کرده ام. به هر حال یک معلم دانشگاه با کتاب و کتابداری و اهل قلم سر و کار دارد. انشاء الله یکی دو هفته دیگر و بعد از مراسم تودیع و معارفه - البته اگر داشته باشد، چون نمی دانم چنین مراسمی برگزار می شود یا نه؟ - خدمت دوستان رسانه هستم و برنامه هایم را اعلام می کنم.

پس از بازنشستگی محمد رجبی دوانی رئیس سابق کتابخانه مجلس شورای اسلامی در اواخر فروردین 94 و رفتن او از این مرکز، کتابخانه مجلس بیش از 2 ماه در وضعیتی بلاتکلیف و مبهم قرار داشت. چند روز پس از این اتفاق، خبر رسید که مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با حفظ سمت، سرپرستی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی را برعهده گرفته است. وی که مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس است، از اوایل اردیبهشت ماه امسال، سمت سرپرستی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس را به عهده گرفت که این دوره موقت، روز گذشته پایان یافت.

محمدرضا مجیدی رئیس جدید کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است و کارشناسی پیوسته علوم و معارف اسلامی را از دانشگاه امام‌ صادق (ع) دریافت کرده است. وی کارشناسی ارشد علوم سیاسی (Dea) خود را از دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تلوز فرانسه و دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه علوم اجتماعی تلوز فرانسه دریافت کرده است.

مجیدی همچنن پیش از این به عنوان سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی یونسکو مشغول به کار بود. وی قبلاً معاون اجتماعی و شوراهای وزیر کشور، مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی، مشاور وزیر علوم در حوزه علوم انسانی و فرهنگی و معاون پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بوده است. مجیدی همچنین مدیرعامل فصل‌نامه‌های Le Debat به زبان فرانسه، فصل‌نامه Thoughtبه زبان انگلیسی و فصل‌نامه التوحید به زبان عربی است و صاحب مقالات، تالیفات و ترجمه کتب متعددی است.