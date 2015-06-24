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۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۵

شروع «شب‌های همنشینی» با اجرای حسین کلهر و کتابخوانی مسعود فروتن

شروع «شب‌های همنشینی» با اجرای حسین کلهر و کتابخوانی مسعود فروتن

ویژه برنامه «شب‌های همنشینی» فرهنگسرای رسانه از امشب ۳ تیر با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و مذهبی در بوستان پایداری آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین شب این برنامه که حسین کلهر اجرای آن را برعهده دارد، ریحان صفت، شاعر طنزسرای نام آشنای کشورمان به اجرای برنامه می پردازد.

بخش بعدی «شب‌های همنشینی» اختصاص به سخنرانی مذهبی توسط حجت الاسلام قادری دارد که در این بخش نکاتی درباره روزه داری، مهربانی، اخلاق نیک و آثار و برکات ماه مبارک رمضان بیان می‌شود.

سخنرانی با موضوع «طب سنتی و تغذیه سالم» توسط دکتر معصوم‌نیا، کتابخوانی توسط مسعود فروتن نویسنده، کارگردان سینما و تلویزیون ‌و مجری برنامه «یادگاری»، استندآپ کمدی با اجرای حسین کلهر، مسابقه و اجرای موسیقی توسط گروه ماهور بخشهای دیگر این ویژه برنامه در سوم تیر و هفتمین شب ماه مبارک رمضان است.

ویژه برنامه «شب‌های همنشینی» توسط فرهنگسرای رسانه و با مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ شهرداری تهران، به مناسبت ماه مبارک رمضان به مدت ۱۰ شب از ۳ تا ۱۲ تیر از ساعت ۲۲ در بوستان پایداری واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا برگزار میشود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فرهنگسراresaneh.farhangsara.ir  مراجعه کنند.

کد مطلب 2786602

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