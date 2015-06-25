برپایی نمایشگاه «هنرهای ایرانی» در فرهنگسرای رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه آثار هنری از تراش شیشه، نقاشی روی چرم، منبت کاری، قلم زنی روی مس، مشبک فلز، نقاشی روی شیشه، نمدمالی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، رودوزی‌های سنتی، معرق، پته دوزی، شیشه گری، نقاشی و پتینه با حضور اساتید برجسته صنایع دستی به نمایش گذاشته می‌شود.

در این نمایشگاه علاوه بر نمایش آثار، خلق آثار متنوع صنایع دستی توسط هنرمندان نیز انجام می‌شود و علاقمندان می‌توانند از نزدیک مراحل تولید صنایع دستی را مشاهده کنند.

نمایشگاه «هنرهای ایرانی» به مدت یک هفته از ۵ تا ۱۳ تیر از ساعت ۱۸ تا ۲۴ در فرهنگسرای رسانه واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا برپا است.