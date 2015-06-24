اعلام فراخوان دومین همایش پژوهشی «قرآن کریم و هنر»

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی و آموزشی خانه هنرمندان ایران با همکاری انجمن علمی هنر اسلامی ایران، فراخوان دومین دوره همایش پژوهشی «قرآن کریم و هنر» را برای برگزاری در هفته آخرماه مبارک رمضان، بر پایه هنرهای اسلامی در دوره معاصر در محورهای زیر اعلام کرده است:
۱. رویکردهای هنرهای اسلامی نوین در دوره معاصر؛
۲. رشتههای مختلف هنری معاصر (مانند سینما، عکاسی، انیمیشن، مستند و ...) در مواجهه با قرآنکریم؛
۳. مواجهه جوامع اسلامی با قرآن کریم در هنر دوره معاصر؛
۴. هنر انقلاب، مقاومت و پایداری (هنر ظلمستیز) از دیدگاههای اسلامی ـ قرآنی؛
۵. هنر، صلح و قرآن کریم.
بر پایه این گزارش، هریک از پژوهشگران میتوانند با توجه به زمینه تخصصی خود، پژوهش خویش را با تمرکز بر یکی از این شاخههای علمی تألیف کنند: هنر، معماری، پژوهش در هنر، فلسفه هنر، هنر ایرانی، هنر اسلامی، طراحي، طراحی صنعتی، طراحی پارچه و لباس، عکاسی، كتابت، تذهيب و نگارگري، باستانشناسی، فرش، مردمشناسی، هنرهای تجسمی، هنرهای سنتی، کارشناسی فرش، کارگردانی تلویزیون، گرافیک (ارتباط تصویری)، مجسمهسازی، مرمت و احیای بناهای تاریخی، موزهداری، موسيقي، نوازندگي و آهنگسازي، نقاشی، هنرهای تجسمی، نمایش، صنایعدستی، سینما، حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، چاپ، تلویزیون، سينما و هنرهای دیجیتالی، ارتباط تصویری، حفاظت و مرمت آثار تاریخی، اقتصاد هنر و...
مهلت دریافت مقاله کامل تا ۲۰ تیر ۱۳۹۴ و زمان برگزاری این همایش هفته پایانی ماه مبارک رمضان اعلام شده است و علاقهمندان برای شرکت در این همایش میتوانند چکیده مقالات خود را تا ۵ تیر ۱۳۹۴ به نشانی research.iranartists@gmail.com ارسال کنند.
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