تداوم شرایط ناسالم پایتخت در سومین روز متوالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله بسطامی، با بیان این مطلب گفت: شاخص کیفیت هوا همچنان بالاتر از حد استاندارد قرار دارد و شاخص کیفیت هوای تهران امروز (چهارشنبه سوم تیر) روی عدد ۱۱۰ قرار گرفته است که در چنین شرایطی هوا در شرایط ناسالم به ویژه برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

به گفته وی، شاخص کیفیت هوا در روزهای گذشته به ترتیب ۱۲۵ و ۱۰۴ بوده در حالی که شاخص استاندارد برای اینکه کیفیت هوا در شرایط سالم قرار داشته باشد زمانی است که این شاخص روی عدد ۱۰۰ قرار می‌گیرد.

بسطامی گفت: آلاینده شاخص در هوای تهران در روزهای اخیر ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون است و در چنین شرایطی ورزش در فضای باز و فعالیت بدنی شدید می تواند برای گروه های حساس جامعه یعنی سالمندان، کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی خطرات جدی به همراه داشته باشد و توصیه می‌شود این افراد از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند.

پیش از این بررسی ها و اعلام نظر کارشناسی واحد پایش و پژوهش شرکت کنترل کیفیت هوا نشان داده بود، تداوم وزش باد در تهران که در اولین هفته تابستان امسال هم همچنان ادامه دارد موجب انتقال ریز گردها با منشا داخلی به تهران شده است. این گزارش ها نشان می دهد با توجه به جهت وزش باد ریزگردها از بیابان های اطراف تهران، به آسمان پایتخت منتقل می شوند.