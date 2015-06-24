حضور سپاه و ارتش مشت محکمی برای پاسخ به هرگونه تهدید در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر حضور نیروی دریایی در اقیانوس اطلس اظهار داشت: حضور در آب‌های آزاد دنیا و اقیانوس‌های دوردست را در دستور کار داریم.

وی ادامه داد: نیروی دریایی ارتش در همه آب‌های آزاد و بین‌المللی دنیا بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی حضور می‌یابد و این موضوع را در برنامه کاری داریم و هرجا که نیاز باشد و بنا به دستور حضور خواهیم یافت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: حضور در آب‌های آزاد دنیا در دستور کار نیروی دریایی است و ماموریت‌های ما از خلیج فارس و دریای عمان فراتر رفته است و در اقیانوس آرام و دریای سرخ و دریای آرام و باب‌المندب و . . . قرار داریم.

حضور ایران در آب‌های آزاد بر اساس قوانین بین‌المللی است

وی با بیان اینکه حضور ایران در آب‌های آزاد بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی است، افزود: هیچ‌گاه قصد تجاوز و تعرض به آب‌های دیگران را نداریم و هدف ما در آب‌های آزاد نیز تامین امنیت برای اقتصاد کشور است.

سیاری در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد ماموریت‌های سپاه و ارتش در خلیج فارس اظهار داشت: ماموریت‌های سپاه و ارتش در خلیج فارس تعریف شده و مشخص است و نیروهای مسلح ایران در کنار هم مشت محکمی برای پاسخ به هرگونه تهدید در منطقه هستند.

وی در ارتباط با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نیروی دریایی ارتش نیز بیان کرد: برای اینکه در مقابل هجمه‌ها و ترفندهای دشمنان در بخش اقتصادی ایستادگی کنیم باید در راستای تحقق فرامین رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

سیاری افزود: با توجه به تجهیزات‌محور بودن و لزوم آماده به کار بودن نیروی دریایی ارتش، نیاز است که این تجهیزات و نیروها در اوج آمادگی باشند و برنامه‌ریزی مفصلی در این زمینه داریم و در شرایط ما به گونه‌ای است که دشمنان با تهدید و تحریم هم نتوانند به ما ضربه وارد کنند.

ارتش جایگاه بالایی در عملی‌کردن اقتصاد مقاومتی دارد

وی ادامه داد: در منطقه دوم دریایی ارتش نیز تعمیراتی انجام می‌شود که کم نظیر است و عمردهی انقلابی به تجهیزات موجود به صورت جدی در دستور کار است. بحث تعمیرات و نوسازی تجهیات به صورت درون‌زا و متکی به خود در دست انجام است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروی دریایی با تمام توان و با استفاده از جوانان و مطابق با فناوری‌های روز جهان در راستای تامین، تعمیر، نگهداری تجهیزات حرکت می‌کند و جایگاه بالایی در عملی‌کردن اقتصاد مقاومتی دارد.

وی در ارتباط با سوال شعار سال نیز گفت: امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال همدلی و همزبانی ملت و دولت نامگذاری شده است و نیروهای مسلح نیز به صورت کامل در راستای همدل با ملت و دولت حرکت می‌کنند.

آمادگی لحظه‌ای ارتش برای مقابله با تهدیدات

سیاری در ارتباط با وضعیت تجهیزات نیروی دریایی برای مقابله با تهدیدات دشمنان نیز بیان کرد: وظیفه نیروهای مسلح حفظ آمادگی در هر زمان و هر مکان است و مقابله با تهدیدات ایجاب می‌کند که آمادگی لحظه‌ای داشته باشیم و نیروهای مسلح که پیشرو دفاع از کشور هستند در آمادگی لحظه‌ای هستند که از هر گونه غافلگیری جلوگیری کنند.

وی همچنین از آمادگی بالای کارکنان و نیروها خبر داد و اضافه کرد: کارکنان نیروی دریایی ارتش با عشق به خدمت آماده ایستادگی در مقابل تهدیدات هستند. تجهیزات ما نیز باید آماده به کار باشد و از همه ویژگی‌های لازم برای دفاع برخوردار باشد و هم اکنون آمادگی تجهیزات وجود دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به توان بالای نیروی انسانی در نیروهای مسلح ایران اشاره کرد و افزود: هر روز شاهد آمادگی بالاتر در نیروهای مسلح هستیم.

همواره در پی افزودن به تجهیزات و توان نیروها هستیم

وی گفت: در بحث سطح و زیرسطح دارای تجهیزات و نیروهای توانمندی هستیم و در هر بخشی که لازم باشد از تجهیزات نوین و مطابق با فناوری‌های روز برخرداریم و سلاح‌های دفاعی، آفندی و تجهیزات اطلاعاتی و ارتباطی مناسب را در اختیار داریم.

سیاری تاکید کرد: همواره در پی افزودن به تجهیزات و توان نیروها هستیم و اگر به وضعیت کنونی بسنده کنیم، آسیب‌پذیری ما بالا می‌رود. در راستای بومی‌سازی تجهیزات و اموزش نیروها حرکت می‌کنیم.

خروج پادگان‌ها از شهرها

وی در ارتباط با خروج پادگان‌های نظامی از شهر بوشهر نیز بیان داشت: تدبیر کلی برای خروج پادگان از شهرها وجود دارد و هر زمانی که نیاز باشد این اقدام صورت می‌گیرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: وجود پادگان‌های نظامی در شهرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شاهدیم که در هر جا که این پادگان‌ها وجود دارد، توسعه و آبادانی نیز صورت گرفته است.

وی گفت: پادگان‌ها و مراکز نظامی اهمیت بالایی دارد و دیدیم که وقتی دشمن خواستار بازدید از مراکز نظامی شد، رهبر معظم انقلاب و همه مردم ایران مقابل این خواسته ایستادند و گفتند که اجازه نمی‌دهیم.