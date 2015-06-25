آتش سوزی جنگل مرزن آباد مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشت هکتار از اراضی جنگلی ضلع شمال غربی مرزن آباد و در منطقه جنگل کاری سعد آباد عصر چهارشنبه دچار حریف شد که رئیس اداره منابع طبیعی چالوس از مهار این حریق خبر داد.

حسن خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این حریق ناشی از عامل انسانی بوده، گفت: در این خصوص دو نفر مقصر شناخته شده که دستگیر و تحویل پاسگاه شدند.

وی بیان کرد: یکی از افراد نیروی مردمی در حین کمک رسانی بر اثر دود ناشی از آتش سوزی باعث مسمومیت شده ولی اکنون وضعیت وی رضایت بخش است.

غرب مازندران بیش از ۵۰۰ هزار هکتار جنگل و مرتع دارد.