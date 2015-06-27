قاریان ایرانی بسیار خوب هستند/ارتباط فرهنگی ایران ومصر گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ محمد یحیی شرقاوی از اساتید و قاریان بین المللی کشور مصر است که در ماه مبارک رمضان میهمان مردم استان تهران شده و تا روز ۲۱ ماه مبارک رمضان با سفر به نقاط مختلف استان در محافل قرآنی مختلف شرکت می کند.

این قاری مصری در جریان سفر به شهر ستان ورامین و شرکت در محفل انس با قران کریم این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از سن ۱۵ سالگی شروع به حفظ قرآن کریم کردم، گفت: در مدت یک سال توانستم حافط کل قرآن شوم.

شیخ شرقاوی افزود: برای تلاوت قرآن کریم به کشورهای مختلفی سفر کرده ام که از جمله می توان به کشورهای افغانستان، پاکستان، قطر، امارات و عراق اشاره کرد.

این قاری بین المللی کشور مصر با تقدیر از تشویق های پدر و مادرش برای حفظ و تلاوت قرآن کریم ادامه داد: پدر و مادرم جزو مشوق های اصلی بنده برای حفظ قرآن کریم بودند اما خودم نیز بسیار علاقه مند به حفظ قرآن کریم بودم و تلاش کردم که اهل قرآن شده و جزو قاریان کشور مصر قرار گیرم.

وی در پاسخ به این سوال که بهترین هدیه ای که از قرآن کریم گرفته اید چه بوده است، بیان داشت: حفظ قرآن کریم بهترین هدیه این مصحف شریف به من بود به همین خاطر تلاش می کنم تا روش و شیوه زندگی الهام گرفته از قران کریم را در زندگی خود پیاده سازم.

شیخ شرقاوی با اشاره به آغاز فعالیت قرائت قرآن کریم با تقلید از استاد عبدالباسط متذکر شد: در ابتدای شروع فعالیت از شیخ عبدالباسط تقلید می کردم و سپس از سایر قاریان مصری استفاده نمودم و بعد از آن برای خودم شیوه و روش و اسلوب خاصی را برگزیدم.

این استاد قرآن کریم کشور مصر در پاسخ به سوال دیگری درباره شغل و تعداد فرزندانش اظهار داشت: بنده ۴۳ سال سن دارم و قبلا به تدریس ورزش مشغول بودم اما اکنون بیش تر به تلاوت قرآن مشغول هستم و سه دختر و یک پسر دارم.

وی کشور مصر را دوستدار و محب اهل بیت عنوان کرد و بیان داشت: یکی از کشورهای عربی که دوستدار اهل بیت(ع) است، کشور مصر است.

شیخ شرقاوی با ابراز خرسندی از حضور در کشور ایران و انجام تلاوت قرآن کریم در شهرهای مختلف استان تهران یادآور شد: تهران شهر بسیار زیبایی است.

وی ایجاد ارتباط فرهنگی بیشتر بین ایران و مصر را آرزوی خود دانست و تأکید کرد: بنده آرزو دارم که رابطه فرهنگی ایران و مصر گسترش پیدا کند و بین مردم این کشور اتحاد و وحدت بیشتری حاصل شود و همه کشورهای اسلامی به عنوان ید واحدی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

این قاری بین المللی مصری در ادامه سطح تلاوت قاریان ایرانی را خوب توصیف کرد و ادامه داد: قاریان ایرانی قاریان بسیار خوبی هستند و تلاش می کنند تا از نظر سطح قرائت پیشرفت کرده و بالاتر روند ولی نسبت به قاریان مصری در سطح پایین تری قرار دارند.

وی در پاسخ به این سوال که تلاوت کدام یک از قاریان ایرانی را بیشتر از سایرین می پسندید، گفت: قاسم مقدسی، سید جواد حسینی، وحید نظری و کریم منصوری از جمله قاریان خوب ایرانی هستند.

این فعال قرآنی کشور مصر با اشاره به حضور قاریان برجسته در این کشور، سطح تلاوت در مصر را بسیار بالا دانست.