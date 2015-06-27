به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سهیلی زاده ضمن اعلام این خبر گفت: علی زند وکیلی که سبک متفاوتی از موسیقی سنتی را ارائه داده و موسیقی تیتراژ بسیاری از سریالها و برنامههای تلویزیونی را اجرا کرده، اجرای موسیقی این مینی سریال را به عهده دارد. کار هم اثری تاثیرگذار درآمده و از امتیازات این مجموعه به حساب میآید.
به گفته سهیلی زاده، علی زند وکیلی یکی از تصنیفهای ماندگار قدیمی را بازسازی و بازخوانی کرده که با فضا و قصه سریال نیز منطبق است.
اکنون نزدیک به نیمی از این مینی سریال تصویربرداری شده و کار تا شبهای قدر ادامه خواهد داشت. داستان «نیاز» درباره زوج جوانی به نام پیمان و کمند است، این دو در خارج از کشور با یکدیگر آشنا شدهاند و ازدواج کردهاند. با ورود آنها به خانه پدری پیمان، سیما مادر پیمان برای اولین بار عروس خود را میبیند. این آشنایی واکنشهایی را در خانواده برمیانگیزد و داستانهای مختلفی را شکل میدهد.
در این سریال بازیگرانی چون بهاره افشاری، حدیث میرامینی، شهرزاد کمال زاده، عمار تفتی، پندار اکبری، پوراندخت مهیمن، آرش تاج تهرانی و سیروس میمنت حضور دارند.
این مینی سریال پنج قسمتی که از محصولات مرکز امور نمایشی سیما (سیما فیلم) است در شبهای قدر به جای سریال «پایتخت ۴» از شبکه یک پخش میشود.
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