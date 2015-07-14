آلبوم موسیقی «میان تاریکی» باز نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آلبوم موسیقایی که خرداد ماه سال ۸۹ توسط موسسه فرهنگی هنری «نغمه حصار» به مدیریت افشین معصومی وارد بازار موسیقی شد، بابک غسالی آهنگساز و علی زندوکیلی به عنوان خواننده حضور دارند.

سینا علم کمانچه و قیچک، میلاد محمدی تار، میلاد علیپور بم تار، بهنام معصومی تنبک، ذکریا یوسفی دف و بابک غسالی بربت نوازندگان این اثر موسیقایی هستند.

«میان تاریکی»، «اعتراض»، «تکنوازی تار»، «درد گنگ»، «پرنده مردنی است»، «پرواز فروغ» و «شکوه اندوه» قطعاتی هستند که در این آلبوم موسیقایی گنجانده شده است.

این مجموعه از اشعار فروغ فرخزاد که تاکنون کمتر در موسیقی ایرانی استفاده شده، ساخته و پرداخته شد و سعی در ارائه بیانی متفاوت از موسیقی سازی و آوازی ایران زمین دارد.

آلبوم «میان تاریکی» با شماره مجوز ۶۹۸۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره کتابخانه ملی ۱۳۸۲۲ کتابخانه ملی هم اکنون در فروشگاه های عرصه محصولات فرهنگی در دسترس علاقه مندان موسیقی است.