اعلام شرایط بازگرداندن وجوه ۲بار پرداختی قبوض جریمه

سرهنگ احمد کرمی اسد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: بعضا برخی مالكان خودروها به طور اشتباهی ۲ بار نسبت به پرداخت پرینت خلافی خودرو و یا قبوض جریمه خود اقدام می‌کنند و پس از پرداخت، متوجه اشتباه خود می‌شوند.

وی با تاکید بر این که مالكان خودروها در زمان پرداخت صورت وضعيت تخلفات باید حتما پلاک خودرو را کنترل کنند تاکید کرد: در عین حال پلیس راهور نیز شرایطی را برای بازگرداندن ۲ بار پرداختی صورت وضعيت تخلفات رانندگی در نظر گرفته است.

رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در باره جزییات این فرایند گفت: مالكان خودروهايي که به اشتباه صورت وضعيت تخلفات رانندگی خود را ۲ بار پرداخت کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به واحدهای اجرائیات پلیس راهور در سراسر کشور نسبت به درخواست استرداد پرداختی اشتباه اقدام کنند.

وی افزود: این افراد باید ضمن پرکردن فرم مربوطه، اصل صورت وضعیت یا برگه اخطاریه پرداخت شده دارای ثبت ماشینی یا رسید پرداخت الکترونیکی با تاییدیه بانک عامل، تصویر خوانای کارت ملی یا شناسنامه مالک پلاک صحیح، تصویر شناسنامه مالکیت خودرو پلاک صحیح به نام مالک پلاک، تصویر برگه نقل و انتقال خودرو و تاریخچه پلاک و شماره حساب عابر بانک سپه و یا سیبا ملی را به همراه داشته باشند.

رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: پس از تحویل این مدارک به واحدهای اجرائیات و طی مراحل قانونی مربوطه، وجه اشتباه پرداختی به حساب اعلامی از سوی متقاضی توسط پلیس واریز می‌شود.

وي با تاكيد بر اين كه فرآيند بازپرداخت قبوض جرايم پرداختي طولاني است از مالكان خودروها خواست حتما در زمان پرداخت قبوض خود كنترل هاي لازم را داشته باشند تا با مشكلي مواجه نشوند.