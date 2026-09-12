حمایت از تولید و اشتغال اولویت مشترک دولت و قوه قضائیه است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه به همراه جمعی از معاونان استانداری با حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه دیدار و درباره راهکارهای تقویت همکاری میان دستگاه اجرایی و قضایی گفت‌وگو کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در این دیدار با خیرمقدم به استاندار و هیئت همراه، بر ضرورت اتحاد، انسجام و همدلی میان مجموعه‌های حاکمیتی تأکید کرد و اظهار داشت: اگر دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای فعالیت کنند، امور مردم و نظام با مشکل مواجه می‌شود و باید با هم‌افزایی و همکاری، مسیر خدمت‌رسانی مطلوب به مردم را دنبال کرد.

حجت‌الاسلام امیرخانی افزود: مجموعه دادگستری استان در چارچوب وظایف قانونی خود، برای حمایت از دستگاه‌های اجرایی و تسهیل امور، به ویژه در زمینه تولید و حمایت از اشتغال، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در استان کرمانشاه گفت: استفاده مطلوب از این ظرفیت نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌ها و امکانات مناسب برای فعالیت کارکنان قضایی و اداری است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه منابع، بودجه، امکانات و فضای فیزیکی دادگستری، خواستار حمایت استانداری برای رفع این مسائل شد و تصریح کرد: در برخی نقاط، وضعیت ساختمان‌ها و محل‌های رسیدگی متناسب با شأن کارکنان و مراجعان نیست و باید برای تقویت زیرساخت‌های دادگستری استان برنامه‌ریزی جدی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده‌ها و ضرورت افزایش شعب رسیدگی، بر همکاری استانداری برای شناسایی و اختصاص فضاهای مناسب به صورت موقت تأکید کرد و گفت: محدودیت فضا و امکانات در کنار افزایش پرونده‌ها، فشار کاری کارکنان قضایی را افزایش داده و می‌تواند موجب طولانی شدن روند رسیدگی و کاهش رضایت مردم شود.

حجت‌الاسلام امیرخانی در ادامه، بازسازی و جبران خسارت‌های واردشده به ساختمان‌های دادگستری در جریان جنگ اخیر را مورد توجه قرار داد و خواستار تأمین اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده شد.

وی همچنین اختصاص زمین برای توسعه زیرساخت‌های دادگستری استان و رفع موانع مربوط به تملک و تأمین اعتبار آن را از دیگر موضوعات مورد نیاز دانست که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، آب، صنعت و مسائل زیست‌محیطی با همکاری و اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌های اجرایی قابل کنترل است و باید با شناسایی سرچشمه مشکلات، از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد جلوگیری کرد.

وی همچنین بر توسعه همکاری‌ها در حوزه داوری و استفاده از ظرفیت اصناف و اتحادیه‌ها برای حل‌وفصل اختلافات تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، ضمن تبریک انتصاب رئیس کل دادگستری استان، از خدمات دکتر کرمی، رئیس کل پیشین دادگستری، قدردانی کرد.

حبیبی با اشاره به اهمیت و جایگاه استان کرمانشاه اظهار داشت: اشراف رئیس کل دادگستری بر مسائل استان و تعامل با مجموعه‌های مختلف می‌تواند روند حل‌وفصل مشکلات را تسریع و امور را روان‌تر کند.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت ارتباط و همکاری مستمر میان دولت و قوه قضائیه تأکید کرد و افزود: ارتباط کامل میان حوزه دولت و دستگاه قضایی برای مردم نویدبخش اتفاقات مثبت خواهد بود و باعث می‌شود مسائل با سرعت بیشتری پیگیری و برطرف شود.

وی هدف مشترک دستگاه‌های مختلف را خدمت به مردم، جلب رضایت و افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: مجموعه دولت در کنار دستگاه قضایی خواهد بود و از ظرفیت و همراهی مجموعه قضایی در حوزه‌های مختلف برای پیشبرد امور استان استفاده خواهد کرد.

حبیبی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه قضایی در مسیر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد و افزود: با همراهی و هم‌افزایی میان دو مجموعه می‌توان اقدامات مؤثری برای پیشرفت و توسعه کرمانشاه انجام داد.

در پایان این دیدار، بر استمرار همکاری و تعامل میان استانداری و دادگستری استان کرمانشاه با هدف رفع مشکلات مردم، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی تأکید شد.