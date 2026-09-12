به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه، آیتالله حبیبالله غفوری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی اظهار کرد: فرهنگ به منزله روح برای جسم و جامعه است و هر اندازه در این حوزه با دقت، مشورت و نگاه عمیقتری برنامهریزی شود، نتایج مطلوبتری به دست خواهد آمد.
وی با اشاره به تمرکز بیشتر انسانها بر نیازهای مادی و جسمانی افزود: برای خوراک، مسکن، سلامت، معیشت و دیگر نیازهای مادی برنامهریزی و تلاش زیادی صورت میگیرد، اما به نیازهای روحی، معنوی و تربیت فرهنگی کمتر توجه میشود.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: همانطور که برای امور جسمانی زندگی برنامهریزی میکنیم، باید برای تغذیه روح، تربیت معنوی و رشد فرهنگی نیز تدبیر داشته باشیم و حتی در این زمینه توجه بیشتری صورت گیرد.
آیتالله غفوری فرهنگ را مجموعهای از عوامل هدایتکننده انسان به سوی کمال دانست و گفت: دین، تربیت خانوادگی، آداب و رسوم، ارزشها و هنجارهای حاکم بر زندگی، همگی بخشی از فرهنگ هستند و همانگونه که روح بر جسم اثر میگذارد، فرهنگ نیز بر جامعه تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه فرهنگ به شکل مستقیم قابل مشاهده نیست، خاطرنشان کرد: فرهنگ در اعمال، رفتار، گفتار و نوع تعامل انسانها خود را نشان میدهد؛ نحوه رفتار با یکدیگر و همسایگان، احترام به والدین، معلمان و بزرگان و همچنین چگونگی برخورد با کودکان و افراد کوچکتر، جلوههایی از فرهنگ جامعه هستند.
امام جمعه کرمانشاه با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) اظهار کرد: خوشرویی، تبسم، تواضع و نوع رفتار پیامبر اکرم (ص) با مردم از نمونههای ارزشمند فرهنگ و اخلاق اسلامی است و شیوه حضور ایشان در میان مردم، اوج تواضع و فروتنی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: کمالات اخلاقی و اعتقادی، آداب و رسوم ارزشمند و میراث فرهنگی و معنوی بهجامانده از نسلهای گذشته، بخش مهمی از فرهنگ جامعه را تشکیل میدهد، اما این ارزشها زمانی نمود پیدا میکنند که در رفتار و کردار مردم و واکنشهای اجتماعی آنان دیده شوند.
آیتالله غفوری با تأکید بر ضرورت مطالعات عمیق در حوزه فرهنگ گفت: فرهنگ از جنس ماده نیست، بلکه با معنا و اندیشه ارتباط دارد؛ بنابراین فعالیت فرهنگی باید اندیشهورزانه، دقیق، مطالعهشده و مبتنی بر طراحی و برنامهریزی مناسب باشد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به کمتوجهی نسبی به نخبگان و فعالان فرهنگی افزود: فعالیتهای فرهنگی و نقش اهالی فرهنگ مانند فعالیتهای اقتصادی و مادی به چشم نمیآید، در حالی که معلمان، مربیان و بسیاری از فعالان این حوزه نقش مهمی در هدایت و تربیت انسانها دارند.
وی شورای فرهنگ عمومی را دارای جایگاهی مهم و اثرگذار دانست و گفت: اگر رسیدگی به فرهنگ عمومی و تقویت آن به شکل صحیح انجام شود، این شورا میتواند نقش قابل توجهی در پیشرفت جامعه ایفا کند.
آیتالله غفوری با انتقاد از غلبه مباحث اجرایی و روزمره در برخی جلسات شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: لازم است اصحاب فرهنگ فرصت بیشتری برای طرح مباحث عمیق و اندیشهای داشته باشند و درباره راهکارهای تقویت فرهنگ عمومی در عرصههای مختلف جامعه بحث و تبادل نظر کنند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی استان کرمانشاه اظهار کرد: برخی رسانهها، بهویژه رسانههای مکتوب، در گذشته نسبت به کرمانشاه کملطفی کرده و گاهی تصویر نامناسبی از استان ارائه دادهاند، در حالی که این استان از ظرفیتهای فرهنگی ارزشمندی برخوردار است که میتواند در سطح کشور و حتی جهان به عنوان یک الگو مطرح شود.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه تأکید کرد: این موضوع صرفاً یک شعار نیست و ظرفیتهای فرهنگی استان واقعاً شایسته برجستهسازی هستند، اما معرفی این ظرفیتها به تلاش مستمر و دلسوزانه اهالی فرهنگ و رسانه نیاز دارد و نمیتوان انتظار داشت همه ظرفیتها یکباره معرفی شوند.
وی افزود: هر یک از ظرفیتهای فرهنگی کرمانشاه میتواند به عنوان یک محور مستقل مورد توجه قرار گیرد و با پوشش مناسب رسانهای به تدریج جایگاه شایسته خود را پیدا کند؛ اقدامی که میتواند جذابیت استان را برای مردم سراسر کشور و علاقهمندان به حوزه فرهنگ در سطح بینالمللی افزایش دهد.
آیتالله غفوری با اشاره به ارتباط میان فرهنگ و توسعه اقتصادی گفت: تقویت چهره فرهنگی و فرهیخته استان میتواند زمینه افزایش حضور گردشگران و علاقهمندان به فرهنگ و همچنین جذب سرمایهگذاران را فراهم کند، زیرا ارائه تصویری شایسته از استان، انگیزه حضور و سرمایهگذاری در کرمانشاه را افزایش خواهد داد.
وی فرهنگ را منشأ تحول در عرصههای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: فرهنگ میتواند زمینهساز پیشرفت، ترقی و تعالی جامعه در حوزههای گوناگون باشد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در ادامه بر استفاده بیشتر از ظرفیت صاحبنظران حوزه فرهنگ تأکید کرد و گفت: باید افراد صاحبفکر و صاحبنظر به تدریج به جلسات دعوت شوند، از دیدگاههای آنان استفاده شود و نتایج این مباحث در شورای فرهنگ عمومی مطرح و بر اساس آن برنامههای دقیق و عملیاتی تدوین شود.
آیتالله غفوری همچنین با اشاره به اهمیت برش استانی برنامههای فرهنگی اظهار کرد: برش استانی پس از تصویب در شورای فرهنگ عمومی کشور، مبنای مهمی برای برنامهریزی فرهنگی استان خواهد بود و میتواند در تعیین اعتبارات و برنامههای فرهنگی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: باید از هماکنون برای بهرهمندی بخش فرهنگ استان از اعتبارات مناسب برنامهریزی شود تا بر اساس برش استانی، زمینه پیشرفت و تعالی برنامههای فرهنگی کرمانشاه فراهم شود.
نظر شما