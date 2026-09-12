پیوند مغز استخوان در بیمارستان منتصریه مشهد با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: این پیوند سلولهای بنیادی خونساز از یک برادر ۴۲ ساله به خواهر ۳۷ ساله وی انجام شد و با موفقیت به پایان رسید.
رئیس بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان منتصریه با اشاره به جزئیات این پرونده افزود: این بیمار که ساکن شهر همدان است، سالها با بیماری خونی AML دستوپنجه نرم میکرد و با ایثار برادر خود به عنوان اهداکننده و تلاش خستگیناپذیر تیم پزشکی، روند درمان وی با موفقیت انجام شد.
وی ادامه داد: این بیمار پس از ۲۶ روز مراقبت و درمان دقیق در بخش BMT بیمارستان منتصریه و با حضور ارزشمند خانم دکتر رضایی بروجردی، در شرایط سلامت مطلوب از بیمارستان ترخیص شد.
قاسمی با اشاره به انجام چهارصد و سی و چهارمین پیوند مغز استخوان در بیمارستان منتصریه، خاطرنشان کرد: این مرکز با تکیه بر دانش روز، تجهیزات تخصصی و بهرهگیری از تیمهای درمانی مجرب، جایگاه خود را به عنوان یکی از مراکز پیشرو در حوزه پیوند اعضا و سلولهای بنیادی در منطقه تثبیت کرده است.
رئیس بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان منتصریه تصریح کرد: بیمارستان منتصریه همچنان با ارائه خدمات تخصصی و پیشرفته، در مسیر کمک به بیماران نیازمند پیوند از داخل و خارج کشور گام برمیدارد و تلاش میکند با فراهم کردن امکان دسترسی به درمانهای تخصصی، امیدی تازه برای بازگشت بیماران به زندگی ایجاد کند.
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