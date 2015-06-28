به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پورحکیمی صبح یکشنبه در نشست با مسئولان شهرستان عسلویه اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه زیرساخت‌های درمانی تامین اجتماعی در استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های خوبی اجرا شده است.

وی به اهمیت بسیار بالای درمان ارائه خدمات بخش سلامت اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات بسیار خوبی که در شهرستان عسلویه صورت گرفت، افتتاح بیمارستان این شهرستان بود که آرزوی دیرینه مردم این منطقه را محقق کرد.

مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان بوشهر میزان رضایت‌مندی از فعالیت بیمارستان عسلویه را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته وضعیت خدمات دهی به بیماران بهبود یافته است و مشکلات گذشته رفع شده است.

وی از افزایش ضریب اشغال تخت در بیمارستان عسلویه خبر داد و اضافه کرد: ابتدای فعالیت بیمارستان عسلویه با حضور چهار پزشک متخصص آغاز شد و امرو تعداد متخصصین به هشت پزشک افزایش یافته است.

پورحکیمی از تلاش برای توسعه بیمارستان عسلویه خبر داد و بیان داشت: از همه ظرفیت‌ها برای تحقق اهداف توسعه‌ای مورد نظر در این بیمارستان استفاده خواهیم کرد.

نیاز عسلویه به ساخت زایشگاه

فرماندار شهرستان عسلویه نیز در این نشست از تلاش ویژه برای افزایش کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی در این شهرستان خبر داد و افزود: بخش درمان تامین اجتماعی استان بوشهر تلاش ویژه‌ای برای بهبود وضعیت سلامت دارد.

عبدالله نادری با بیان اینکه توسعه سلامت به عنوان یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید در دستور کار است، اضافه کرد: کارهایی صورت گرفته است و طرح‌های مهمی در دست اجرا است که هدف آن افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات بخش سلامت است.

وی خواستار راه‌اندازی فاز دوم بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه شد و افزود: یکی از نیازهای اساسی مردم شهرستان عسلویه، زایشگاه است و امیدواریم شاهد اجرای هر چه سریعتر این طرح باشیم.

غلامحسین منور صادق رئیس بیمارستان عسلویه نیز در این نشست گفت: به منظور ارائه خدمات مناسب به بیماران از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد و توسعه فیزیکی بیمارستان نیز به عنوان یک اولویت در دستور کار داریم.